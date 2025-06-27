專家剖析跨境投資潛力 揭中小企突圍東盟關鍵 ｜企業網上講座

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精彩內容包括：

東盟市場趨勢解密

中港聯手合作模式

政府及前海政策支持措施

企業出海實戰案例分享

Talk Talk 網上講座系列：出海東盟 - 開拓全球市場新機遇

日期：2025年7月15日 （二）

時間：下午4時

形式：線上講座

免費報名

嘉賓主持：

香港中小型企業總商會會長 - 黎卓斌先生

嘉賓（排名不分先後）：

香港特別行政區政府商務及經濟發展局一帶一路專員 - 何力治先生

前海管理局首席經貿專家 - 屈宏斌教授

華僑銀行(香港)中小企業務商業理財部門主管 - 曾佩儀女士

嘉賓背景：

香港中小型企業總商會會長 - 黎卓斌先生

黎卓斌先生現為香港中小型企業總商會會長，畢業於英國修爾福大學，主修商業經濟。現任麗絲迪系統有限公司執行董事，並曾擔任材·智滙有限公司主席（2018-2020）及香港傢俬裝飾廠商總會副主席（2015-2024）等職。

作為企業管理者，黎先生致力推動綠色環保窗飾，結合科技與可持續發展理念。同時，他積極參與社會服務，曾任港城西北扶輪社社長及香港童軍總會新界東北區財務委員會副主席等職務。

香港特別行政區政府商務及經濟發展局一帶一路專員 - 何力治先生

何力治先生於二零二三年九月一日出任「一帶一路」專員。何先生致力帶領於商務及經濟發展局設立的「一帶一路」辦公室，就推動香港全面參與「一帶一路」建設的工作制訂整體策略和倡導推展政策，促進與各相關界別的聯繫，進一步發揮香港作為「一帶一路」功能平台的角色。

在加入政府之前，何先生為香港註冊建築師，過去十年在一所國際建築設計顧問公司擔任高層職位，並自二零二零年起出任該公司主席。他曾領導多個智慧城市發展和綠色建築建設的「一帶一路」相關項目。

何先生由二零一七年至二零二三年獲委任為亞太經合組織商貿諮詢理事會中國香港代表，曾多次代表香港出席本地和國際不同的會議及論壇。

前海管理局首席經貿專家 - 屈宏斌教授

屈宏斌教授是中國首席經濟學家論壇副理事長、深圳前海管理局首席經貿專家、匯豐銀行大中華區前首席經濟學家。加入匯豐之前，屈宏斌教授曾在中銀國際等機構任職，擁有20餘年的國際金融市場工作經驗。他持續通過學術論壇、媒體專欄等平臺輸出具有國際視野的宏觀經濟分析，並曾連續被《亞洲貨幣》雜誌評選為「年度亞洲資本市場最佳經濟學家」。

華僑銀行(香港)中小企業務商業理財部門主管 - 曾佩儀女士

曾佩儀女士是華僑銀行（香港）中小企業務商業理財部門的主管，擁有超過15年的商業銀行經驗。她的專業領域涵蓋商業銀行的關鍵業務，專注於深入理解國內及國際中小企業的需求，並提供相應的銀行服務。她在海外直接投資方面的專業知識，幫助了無數中小企業提升國際競爭力，並為推動企業的國際化進程做出了重要貢獻。

在她的職業生涯中，曾佩儀女士始終致力於幫助中小企業把握全球市場的機遇，特別是在東盟地區的發展。通過提供量身訂製的金融解決方案，她成為許多中小企業值得信賴的長期合作夥伴，協助他們有效管理財務策略，從而幫助客戶實現他們的理想。