聯儲局議息｜市場料6月按兵不動　策略師憂局內委員取態將轉鷹

美國聯儲局從當地時間周二（17日）起，一連兩日進行議息，目前市場人士普遍預期當局在今次會議上決定按兵不動。至於年內會減息多少次，有策略師認為縱使年內減息2次仍是聯儲局內委員的基本觀點，可是受到關稅等政策帶來不確定性，或導致部份委員或會降低減息次數預測至1次。



圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

據CME「美聯儲觀察」顯示，聯儲局於6月維持利率不變的機會率為97.3%，降息25個基點的機會率為2.7%；到7月維持利率不變的機會率為85.3%，累計降息25個基點的機會率為14.4%，累計降息50個基點的機會率為0.3%。

策略師憂聯儲局內有委員態度轉鷹

對於年內息口走勢，金融服務公司Ebury市場策略主管馬修·瑞安表示，當局於年內減息2次，仍將是大多數政策制定者的基本預測。鑑於關稅的嚴重不確定性，他們可能沒有足夠的信心實質性地改變他們的觀點。然而，有一種風險是，少數官員認為今年的減息幅度低於此前的預期，傾向於在2025年只減息25個基點，這可能足以扭轉局面。

他又認為鷹派的點陣圖和鮑威爾強調降低利率缺乏緊迫性的言論，可能會在本周較後時間為美元提供一些走強的空間。

圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

華泰證券料聯儲局今次減息2次

此外華泰證券研報稱，雖然中東地緣政治衝突推高油價，但預計目前對聯儲局影響有限，當局主要關注國內就業市場和通脹的走勢：就業市場有序降温、關稅對通脹傳導暫不明顯，因此預計美聯儲6月會議上將維持利率不變。該行又預期屆時聯儲局將下調2025年增長預測，並上調通脹預測；而前瞻指引方面，預計鮑威爾強調未來政策利率路徑依賴於數據。

往前看，華泰證券維持聯儲局在今年9至12月，較大機會進行預防式減息2次的基準判斷，但若數據強於預期或財政法案寬鬆超預期，減息預期或有回撤。