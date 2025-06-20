大摩稱3大因素　撐香港樓價觸底反彈　料上升周期長達5年

港元（HIBOR）拆息繼續向下，其中作為拆息按揭參考的1個月拆息，今日報0.52845厘，跌0.66點子。拆息對正在供樓的業主，以及發展商均帶來正面作用。摩根士丹利在最新的報告，更認為內地買家湧入、資本市場改善以及近期HIBOR下調，令香港樓價勢將觸底反彈。



料下半年樓價回升2%

大摩分析師於報告內指出，即使目前可能還處於早期階段，但看到了數個值得樂觀的理由，認為香港樓市可能正處於上升周期的開始，料周期可能會持續4至5年。摩根士丹利預計，下半年香港樓價將止跌回升2%。

該行指出內地用家正在提振香港樓市，目前香港租金收益率現已超過內地一線城市，從而刺激投資需求增長。同時最新香港資本市場表現復甦正在產生財富效應，將進一步支撐住房需求。

不過該行亦表示，目前香港樓市尚有多項挑戰，包括已落成未銷售的新樓庫存大增、負資產按揭貸款宗數仍在增長、香港失業率上升，而且部分地產開發商包括新世界發展 （0017） 的營運仍然面對困難。

恒地必嘉坊。（蔡偉南攝）

看好恒地及新地

大摩表示看好新鴻基地產（0016）及恒地（0012），給予「增持」評級；給予嘉里建設（0683）「與大市同步」評級；分別予新世界及九龍倉置業（1997）「減持」評級。

另一間大行摩根大通發表報告，指出較低的HIBOR有助降低融資成本，預料HIBOR每降低100個基點，企業利息支出可減少12%，相當於對盈利帶來約5%增長。

摩通﹕恒地太地及領展為首選

惟該行預計HIBOR不會長期維持在1厘以下，基準情景下可能逐步回升至2厘至3厘，但仍低於2025年5月前的4厘以上水平。該行指出太古地產（1972）、領展（0823）及恒地，均提供超過6%的股息收益率，具備穩健基本面及收入潛力，屬香港地產股首選。