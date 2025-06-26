特朗普據報擬提早公布鮑威爾繼任人選　冀影響利率路徑預測

美國總統特朗普多次發文批評聯儲局遲遲未有減息，更曾表示有意撤換主席鮑威爾，其後作罷。不過據美國傳媒報道，特朗普有意提前宣布下任聯儲局主席人選，或透過該名接任人影響利率路徑預測。



特朗普多次批評鮑威爾主理的聯儲局遲遲未有減息。（Reuters）

據《華爾街日報》報道，特朗普對聯儲局在減息問題上按兵不動的態度感到愈發不滿，這促使其考慮提前宣佈下一任主席人選。目前，現任主席鮑威爾的任期還剩11個月。

特朗普2025年6月20日在旗下社交平台發帖，透露有可能將改變主意解僱聯儲局主席鮑威爾。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

報道引述知情人士指出，最近幾周，特朗普一直在考慮是否在今年9月或10月就選定並公布鮑威爾的繼任人選。特朗普對鮑威爾的不滿甚至可能促使其在今年夏天更早地做出這一決定。特朗普正在考慮的人選包括聯儲局前理事凱文·沃什和國家經濟委員會主任哈塞特。此外，財長貝森特也被兩人的支持者推薦為潛在候選人。其他可能的提名人選還包括前世界銀行行長馬爾帕斯以及現任聯儲局理事沃勒。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

特朗普或今年秋天公布新聯儲局主席人選

由於新任聯儲局主席要到明年5月才正式上任，若在今年夏季或秋季就公布人選，將遠早於以往3至4個月的交接期，這種提前宣佈的做法可以讓被提名人提前影響市場對未來利率路徑的預期。

另一方面，美國經濟學家兼政策顧問Douglas Rediker認為，特朗普越早公布其屬意的聯儲局主席人選，這個人就越容易成為眾矢之的，也越不可能真正成為鮑威爾的繼任者。