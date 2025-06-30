人行例會後刪「擇機降準降息」表述　專家指貨幣政策寬鬆主調不變

人民銀行貨幣政策委員會近日舉行第2季例會，雖然建議加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性，但刪除了有關「擇機降準降息」的表述，改為根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，靈活把握政策實施的力度和節奏。人行旗下《金融時報》引述業內專家指出，人行貨幣政策適度寬鬆主基調未發生任何變化，將繼續堅持支持性的貨幣政策立場。



報道引述有關專家指出，人行的表述反映儘管上半年經濟運行穩中向好，但外部環境仍具挑戰性，內地有效需求不足，房地產市場仍處調整階段，認為人行貨幣政策適度寬鬆主基調未發生任何變化，將繼續堅持支持性的貨幣政策立場。

人行指，當前外部環境更趨複雜嚴峻，世界經濟增長動能由先前形容的「不強」改為「減弱」，並新增「貿易壁壘增多」的表述，又對內地形勢也增添「物價持續低位運行」的判斷。

推動降低社會綜合融資成本

會議強調，將實施好適度寬鬆貨幣政策，加強逆周期調節，推動社會綜合融資成本下降，暢通貨幣政策傳導機制，並防範資金空轉與匯率超調風險，維持人民幣匯率基本穩定。

會議提出，將加力支持科技創新、消費提振，以及「兩重兩新」重點領域的融資需求，包括設備更新與消費品以舊換新，並探索股票回購增持再貸款等常態化制度，維護資本市場穩定。