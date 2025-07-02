羅兵咸大中華區委23新合夥人　早前接連失證監及友邦等客戶

四大會計師事務所之一羅兵咸永道（PwC，內地稱普華永道）據報於上周委任逾20名大中華區新合夥人。該會計師事務所回應《彭博》查詢時證實，年內於大中華區委任23名新合夥人，涵蓋鑒證（assurance）、稅務和諮詢業務，並指每年都會因應商業需要和客戶服務而新增合夥人。



據了解，羅兵咸永道今年新合夥人人數與往年相若。

羅兵咸永道自審核恒大地產帳目而被中證監處分後，多家國企、大型民企以至香港監管機構都相繼宣布停用羅兵咸永道為核數師，當中包括友邦（1299）﹑李寧（2331）﹑保監局及積金局。據友邦2024年年報顯示，該集團去年應付予羅兵咸永道會計師事務所的酬金估計總額為3,180萬美元（約2.48億港元），其中涉及核數服務費用2,610萬美元（約2.03億港元）。

港上市公司客戶降至300間

單計香港上市公司，羅兵咸永道於2023年底為393間港股核數，市佔率排行第一，縮減至最新300間，數目被安永所超越。

《彭博》亦引述兩名消息人士指出，在被撤換為核數師後，羅兵咸永道仍然參與香港監管機構的非審計項目。而會財局至今未公布羅兵咸永道為中國恒大 （3333） 核數的調查結果。