地產商昔日生金蛋　今日有「債彈」？　銀行可以點拆彈？

新世界（0017）於6月最後一日公布，與銀行就882億元再融資達成協議，又指出相關融資最早到期日為3年後，讓公司﹑香港銀行業以及投資市場鬆一口氣，因為相關協議為各方帶來喘息空間。



不過本港地產商財務壓力問題，仍然受到銀行業人士高度關注。一旦本港經濟以及樓市復甦步伐出現轉變，屆時難免影響地產商財務狀況。作為貸款的銀行，自然又再度緊張及頭痛起來。

香港作為國際金融中心，金融業發展早已聞名於世，透過金融業積累出來的巨額財富，不少流入本港地產行業，地產業亦此而成為香港其中一個主流行業。本地財力最雄厚的企業，如長實（1113）﹑新地（0016）及恒地（0012）等更是本港大型發展商。發展商發展地產項目時，不時會向銀行尋求借貸，因此銀行與地產商之間，於生意來往上保持密切關係。

多間本地銀行為發展商來往銀行

翻查本港多間地產發展商的年報，便可以發現滙豐﹑恒生及東亞等本地銀行，為有關企業的主要來往銀行。當香港經濟及樓市處於上升周期時，銀行及地產發展商皆可以享受成果。但是經濟及樓市陷入一個為期較長的調整期時，發展商周轉期轉慢，甚至財務壓力時為銀行的資產質素帶來壓力。