周杰倫概念股｜巨星傳奇再飆近1成　周同學抖音賬戶粉絲破千萬

「周杰倫概念股」巨星傳奇（6683）繼周三（9日）勁升94%後，今日（10日）早段延續升勢，曾高見15.38元，最新報13.6元，升9.3%，成交額為23.8億元。



消息方面，內地媒體早前引述消息人士指，周杰倫即將進駐內地短片平台抖音，而是次簽約抖音花費九位數。最新抖音回應替，歌手周杰倫入駐抖音平台，表示賬號屬實，惟就指「九位數」消息不實。

周杰倫於周三正式入駐抖音平台，名稱「周同學」，認證身份為歌手。截至今年下午4時，「周同學」賬戶的支持者數目已超過1,000萬。

周杰倫演唱會香港站今日（27日）起一連三日於啟德運動場主場館舉行，不少觀眾跟場外「打卡」留念。（李慧熒攝）

周同學正式進駐抖音

巨星傳奇指，此番周杰倫以「周同學」入駐抖音，巨星傳奇將會在抖音6億日活用戶及成熟的商業體系中，實現粉絲經濟的跨越式增長，強化「周同學」IP作為連接明星、品牌與粉絲的樞紐，進一步擴大巨星傳奇的粉絲流量護城河。

巨星傳奇2023年7月上市，發售價4.25元，集資淨額2.45億元，當時香港公開發售部分超額認購11.99倍，一手中籤率為30.02%。該股上市後，今年6月中見最高價13.16元，炒高逾兩倍，惟於去年9月突然暴瀉逾七成，當日收報2.59元。