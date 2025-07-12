造車新勢力斥巨資研發　分析員料實現收支平衡　年收入門檻1250億

內地汽車業競爭極為劇烈，有分析員更指出高額的研發投入，促使新加入行業的汽車生產商需要更多的營業額，才能達到收支平衡；又指出實施60日賬期安排，將會加快行業汰弱留強。



上海車展。（新浪科技）

每年研發開支達百億

平安證券汽車行業首席分析師王德安在2025中國汽車論壇上表示，研發投入超預期導致新勢力實現盈虧平衡需要更高的營業收入。大型「造車新勢力」的研發費用會，朝着每年100億元（人民幣‧下同）的投入邁進，這意味着新勢力要想實現盈虧平衡營業收入，預計每年要達到1,250億元。

談及行業賬期問題時，王德安表示，2024年國內主要車企應付賬款及應付票據的周轉天數大多超過150天，較Tesla（特斯拉）的60天的周轉天數為長，這一定程度上反應了內地汽車生產蹹，對上游供應鏈資金的佔用，部分供應鏈面臨較高的資金壓力。今年6月多家車企承諾供應商賬期不超過60天，這對汽車企業的盈利質量、資金管理提出更高的要求，一定程度上加速了汽車行業的落後產能的淘汰進程。

何小鵬。（東北網）

此外小鵬汽車（9868）董事長何小鵬發文談及兌現落實60日賬期情況，他表示：「經過近一個月的內部反覆討論，小鵬制定了賬期調整和執行的相關步驟，並在最近開始推動向前。 不容易，大家都有各自的難處，但是前途一定是光明的！我們期望一步一步穩定前行和變化，和多家合作伙伴一起，用微薄之力，一起推動行業的共同向前和良性發展 」。