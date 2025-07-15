內地公布6月「三頭馬車」數據　社會消費零售增4.8％　不及預期

內地公布6月份社會消費零售等「三頭馬車」經濟數據。其中社會消費零售按年增長4.8%，不及市場預期。



據國家統計局，6月份，社會消費品零售總額42,287億元（人民幣‧下同），按年增長4.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額3,7649億元，增長4.8%。今年上半年，社會消費品零售總額245,458億元，按年增長5%。其中，除汽車以外的消費品零售額221,990億元，增長5.5%。

6月份固投跌0.12%

國家統計局資料顯示，2025年上半年，全國固定資產投資（不含農戶）248,654億元，按年增長2.8%。其中，民間固定資產投資按年下降0.6%。扣除價格因素影響，固定資產投資（不含農戶）按年增長5.3%，按月6月份固定資產投資（不含農戶）下降0.12%。分產業看，第一產業投資4,816億元，按年增長6.5%；第二產業投資88,294億元，增長10.2%；第三產業投資15,5543億元，下降1.1%。第二產業中，工業投資同比增長10.3%。其中，採礦業投資增長3.4%，製造業投資增長7.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長22.8%。第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長4.6%。其中，水上運輸業投資增長21.8%，水利管理業投資增長15.4%，鐵路運輸業投資增長4.2%。

工業增加值升6.8%

國統局又指出，6月份，規模以上工業增加值同比實際增長6.8%。按月計，規模以上工業增加值增長0.50%。今年上半年規模以上工業增加值按年增長6.4%。