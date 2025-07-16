瑞銀調高內地全年增長預測至4.7%　或擴財政赤字率緩解下行壓力

內地於周二（15日）公布，第二季GDP按年增長5.2%，惟整體通縮壓力持續，GDP平減指數降幅擴大，按年跌1.2%。瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧預料，預計第三季GDP按年增速放緩至4.7%，第四季低於4%，惟將2025年中國GDP增速預測上調至4.7%。



料人民幣年底見7.2

該行預計下半年CPI通縮壓力小幅上升，拖累全年CPI下滑0.2%，同時預期人民幣匯率短期內可能會走強，但經濟增長放緩以及關稅相關不確定性，或推動人民幣兌美元匯率在2025年底走弱至7.1至7.2。該行新基準預測面臨的風險主要包括中美貿易談判進展、政策刺激措施出台時點和力度，以及房地產市場下行的演進。

RMB (Gettyimages)

談及關稅戰時，該行估計美國對內地加徵關稅或將在更長時間保持在當前的較高水準。不過出口或在下半年走弱，主要由於「搶出口」降溫之後出口可能反向調整以及全球關稅衝擊影響顯現，其中中國對美出口按年跌幅或超過二季度的24%。

考慮到上半年出口增長穩健，按年增長6%，該行將2025年出口增速預測上調至1%，並預計淨出口對經濟增長帶來溫和貢獻，增長0.6個百分點。此外，該行預計下半年房地產可能持續下行，拖累建築活動和消費者信心；又預期下半年消費增長可能略有放緩，主要由於以舊換新的政策效果面臨高基數挑戰，而出口走弱和房地產持續下行拖累居民收入和消費者信心。

料擴大財赤對GDP比率

該行估算增廣財政赤字佔GDP比重，在上半年擴張至1.1%，全年計劃為1.5%至2%。展望下半年，預計政府將推動全年廣義財政刺激計劃的剩餘部分落地，包括發放以舊換新補貼剩餘額度等。在此基礎上，認為理想情況下，政府應進一步擴張增廣財政赤字率1個百分點以上以緩解經濟下行壓力，推動GDP增長實現全年「5% 左右」的目標。儘管如此，考慮到上半年增長穩健、未來外部不確定性持續，預計下半年實際的新增財政刺激規模或較為溫和，增廣財政赤字率或擴張0.5個百分點以上。

該行維持對政策利率進一步下調20至30個基點的基準預測，並預計政府出台更多措施推動房地產去庫存。新增的政策支援措施可能取決於經濟資料演進，預計新增財政刺激出台時點可能在三季度末或四季度，在經濟增長放緩更為明顯時再出台。