關稅戰｜大摩料美政府10年累收21萬億關稅　關稅政策如馬賽克圖

美國總統特朗普再度入主白宮後，便大打關稅戰，並不時指出關稅收益對政府財政貢獻。據摩根士丹利預期，在未來10年美國政府累計錄得2.7萬億美元（約21萬億元）關稅收入。



摩根士丹利財富管理公司美國政策主管格拉（Monica Guerra）指，全球經濟將面臨難以預測的影響，預計關稅稅率或會持續上升，並維持高位。其團隊根據華府過去3個月徵收關稅的情況作預測，估計美國財政部未來10年會徵收高達2.7萬億美元關稅。

今年進口產品有效平均關稅率16%

根據格拉的分析，2025年進口商品的平均有效關稅稅率為16%，遠高於特朗普1月上任時的3%稅率。

4月2日，特朗普宣布「解放日」關稅。（Reuters）

格拉形容特朗普的關稅政策正逐漸成型，如為每個領域賦予不同顔色的話，其關稅政策正形成一幅馬賽克圖；又指出關稅政策影響因應國家和產品而異，使關稅整體影響更具有不尋常特徵。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

美元走弱將加大不確定性

格拉認為上述關稅零散實施，生效時間延後及偶爾會調整政策，美國也可能會達成新貿協。

另外，摩根士丹利亦指，美元大幅走弱加劇不確定性。美元走弱和關稅上調或會直接導致進口價格上漲，加劇通脹並可能壓低企業盈利率。