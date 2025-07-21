內地超大型水電項目動工　東方電氣曾飆7倍秒見119.9元　成交百億

電力設備股今早罕有地獲投資者追捧，其中東方電氣（1072）高開14.9%後，一度高見119.9元，較上日勁升約7倍，當時市值達到407.66億元，惟僅有2手以此股價成交。同時股價走勢如坐過山車，升幅瞬間大幅收窄，收市報24.65元，升65%，市值為83.81億元，成交額101億元，為全日第三大成交股份。



華新水泥 （6655） 升86%，升幅反超東方電氣，全日成交亦達69億元。中國能源建設 （3996） 升23%，成交逾33億元。兩者都打入10大活躍股份。

其他熱炒概念股方面，哈爾濱電氣 （1133） 升29%，全日成交7億元；重慶鋼鐵股份 （1053） 升26%，成交逾12億元。

東北電氣 （0042） 升41%，西藏水資源 （1115） 升32.5%，但成交相對較弱。

雅魯藏布江水電項目投資額達1.2萬億

消息面方面，內地雅魯藏布江下游水電工程開工儀式在西藏自治區林芝市舉行，該工程將建設5座梯級電站，總投資約1.2萬億元人民幣。

花旗發表報告表示，東方電氣和哈爾濱電氣今日股價上漲，主要是由於中國國務院總理宣布啟動西藏雅魯藏布江水電項目建設。據內地官媒報道，該項目總投資約為1.2萬億元人民幣，是三峽工程的五倍。

該行指，東方電氣是中國領先的水電設備製造商。據公司數據，其在常規水電市場佔有45%的份額，在抽水蓄能市場佔有41.6%的份額。公司在西藏林芝設有高原型泥沙磨損水電機組生產與研發基地，可為雅魯藏布江高落差環境開發定製設備。花旗維持對東方電氣「買入」評級及目標價13.6元，相當預測今年市賬率0.83倍。

雅魯藏布江。（視覺中國）

大摩料利好水泥及鋼鐵行業

摩根士丹利發表研究報告指，西藏雅魯藏布江下游水電項目於7月19日正式動工，總投資達1.2萬億元人民幣，裝機容量60至70GW，相當於三峽工程的三倍，項目建設期預計達18至20年，將由新成立的中央企業雅江集團負責營運，預期在建設階段，水泥和鋼鐵行業將直接受益，預計項目總水泥需求量達2,000萬至3000萬噸，年均需求100萬至150萬噸。

大摩指出其中，華新水泥（6655）西藏生產基地距離項目僅400公里，預期華新水泥將成為最大受益者，同時中國建材（3323）及海螺水泥（0914）西藏產能也將受惠。

該行又指，後期水電站設備及輸電電纜將帶動銅及鋁材需求，項目投產後年發電量超過3,000億度，除優先外送電力外，充裕的電力供應或將刺激當地數據中心等用電密集型項目投資，進一步利好銅及鋁的需求，但可能對火電及動力煤需求構成壓力。

天風證券﹕重點關注隧道掘進設備生產商

另一大行天風證券認為，土建工程投資巨大，核心關注電力、水利相關機會；同時，由於雅魯藏布江下游地質環境複雜，地基處理工難度較大，引水隧洞關鍵設備及爆破工程領域值得關注，當中重點關注隧道掘進機設備生產商。此外，材料端可重點關注水泥板塊等。