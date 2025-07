參與寧德時代IPO　摩通及美銀遭美國會議員發傳票

內地電池生產商﹑有「寧王」之稱的寧德時代 (3750)在今年5月於香港掛牌。兩大美資大行摩根大通、美國銀行,均有參與寧德時代新股招股工作,兩間大行遭到美國國會議員發傳票。



美國眾議院下屬中國問題特別委員會於社交平台X上發帖文稱,委員會已向這兩家銀行的行政總裁發出索要文件的要求,又表示於確保華爾街維護美國的最大利益,而非北京的利益。

美國銀行代表聲明中表示,與委員會進行了建設性的接觸,並將繼續保持溝通,至於摩通代表不予置評。

曾要求兩行退出寧德時代招股工作

該委員會4月時曾要求摩通和美銀退出寧德時代香港上市工作,但這兩家銀行堅持參與交易。該委員會主席John Moolenaar於4月時致信摩通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)和美銀行政總裁Brian Moynihan,稱參與寧德時代的上市承銷使銀行自身及其美國投資者暴露於「重大監管、財務和聲譽風險下」。信件強調,寧德時代1月被五角大樓列入「軍事企業清單」。

摩根大通(JPMorgan Chase)董事長兼行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)2023年11月20日在紐約摩根大通新總部大樓發表講話。(Reuters)

戴蒙曾表示,美國未對寧德時代實施制裁,且銀行在處理此類交易前都會進行徹底的盡職調查,摩通協助推進寧德時代在香港上市的決定是正確的,「若我們認為這是錯誤,就不會這麼做(If we thought it was wrong, we wouldn't do it.)」。