參與寧德時代IPO　摩通及美銀遭美國會議員發傳票

內地電池生產商﹑有「寧王」之稱的寧德時代 （3750）在今年5月於香港掛牌。兩大美資大行摩根大通、美國銀行，均有參與寧德時代新股招股工作，兩間大行遭到美國國會議員發傳票。



美國眾議院下屬中國問題特別委員會於社交平台X上發帖文稱，委員會已向這兩家銀行的行政總裁發出索要文件的要求，又表示於確保華爾街維護美國的最大利益，而非北京的利益。

美國銀行代表聲明中表示，與委員會進行了建設性的接觸，並將繼續保持溝通，至於摩通代表不予置評。

曾要求兩行退出寧德時代招股工作

該委員會4月時曾要求摩通和美銀退出寧德時代香港上市工作，但這兩家銀行堅持參與交易。該委員會主席John Moolenaar於4月時致信摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）和美銀行政總裁Brian Moynihan，稱參與寧德時代的上市承銷使銀行自身及其美國投資者暴露於「重大監管、財務和聲譽風險下」。信件強調，寧德時代1月被五角大樓列入「軍事企業清單」。

摩根大通（JPMorgan Chase）董事長兼行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）2023年11月20日在紐約摩根大通新總部大樓發表講話。（Reuters）

戴蒙曾表示，美國未對寧德時代實施制裁，且銀行在處理此類交易前都會進行徹底的盡職調查，摩通協助推進寧德時代在香港上市的決定是正確的，「若我們認為這是錯誤，就不會這麼做（If we thought it was wrong， we wouldn't do it.）」。