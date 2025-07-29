穩定幣｜金管局稱發牌要求涉3方面　籲有意發行人9月底前遞申請

隨著美國、新加坡等加快推進「穩定幣」監管，香港也不甘落後，金管局即將在8月1日公佈《穩定幣條例》，市場已傳出不少機構有意申請發行穩定幣牌照。金管局今日﹙29日﹚公布穩定幣發行人監管制度技術簡報會，並指出發牌要求會涉及3方面，分別是合規性﹑貝體性及可持續性。



當局鼓勵有意申請牌照的機構，於8月1至31日期間通過電郵進行聯繫，表達意願。同時指出發牌是一個持續進行的過程，若個別機構已準備充足及希望盡早獲得考慮，應在今年9月30日或前向金管局提交申請。至於首階段獲發牌照的發行人，會適時公布。



條例8月1日生效

金管局稱，不擬公布向其表達意願或提交申請的機構名單。而首階段未獲發牌照而又有意繼續申請的機構，金管局會與其保持適當溝通。

簡報會由金管局副總裁陳維民、助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏、助理總裁（貨幣管理）何漢傑及主管（數字金融）何泓哲主持。

金管局指出，隨著《穩定幣條例》﹑《持牌穩定發行人監管指引》，以及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，均將於8月1日生效，市場參與者應遵守有關條例及指引；又指出有意申請牌照的機構於8月底或之前與當局聯繫，讓當局可以傳達監管期望及提供反饋。

規管發行人3類行為

是次發牌制度規管範圍包括穩定幣發行人3類行為，包括在香港發行法幣穩定幣、發行港元穩定幣，以及向公眾積極推廣其法幣穩定幣的發行；而未獲發牌的機構，將不得開展有關活動。

同時主要監管要求亦包括高質素及高流動性的全額儲備；須在一個營業日內處理贖回要求；在香港有實體公司；具充足財政資源；打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施；以及審慎及風險管理。

強調仍未發出任何牌照

金管局強調目前仍未發出任何牌照，日後公眾可參閱金管局網證上公布的持牌穩定幣發行人紀錄冊。同時提醒市場參與者，與公眾溝通時應謹慎行事，避免發表可被誤解或造成不切實際期望的言論；又指出根據《穩定幣條例》虛假聲稱自己為持牌或申請人均屬違法。

就有關發牌要求，當局指出，合規性方面會考慮申請人如何滿足監管要求，以及管控風險意識和能力。具體性方面，在於實在應用場景，以及切實可行的具體商業方案和落實計劃。可持繽性方面，在於申請人是否具有充足技術及財政資源，以及穩定幣發行業務具備可持續經營的前景。

金管局指出，8月前已在港擁有業務的穩定幣發行人，將獲6個月過渡期，但必須於條例生效後3個月內，向金管局提交牌照申請並獲書面確認，同時承諾有能力遵守監管規定。期間有關發行商可獲發臨時牌照，直至獲悉並牌照申請最終結果。

金管局指，若現有發行商未能於限制內符合要求，須於11月底前有序結束香港業務。而一旦持有臨時牌照的發行商無法領牌，須於一個月內結束香港業務。

人行肯定穩定幣支付價值

穩定幣自2014年誕生，和Bitcoin等其他加密貨幣一樣，都屬於加密資產，並由私營機構發行。

法幣抵押型穩定幣是當前最主流的類型，它主要的區別在於，其價值錨定於一些可參考的實物資產，而發行機構需持有等值的美元現金、國債等儲備資產作為支撐。例如1粒美元穩定幣（如 USDT、USDC）價值等於1美元，無論持有者向發行機構之間買入或賣出，均以1美元作為交易價，故幣價較Bitcoin穩定。因此穩定幣具有加密資產特性，包括區塊鏈快速轉帳、跨境流通，以及法定貨幣的穩定性，避免幣價劇烈波動，適合日常支付、避險或金融結算。

其亦得到不少央行「認可」，如6月中人行行長潘功勝首次公開提及穩定幣，強調其「大幅縮短跨境支付鏈條」的價值。