穩定幣｜余偉文稱初期僅批數個牌照　關注泡沫化趨勢

《穩定幣條例》將於今年8月1日生效，金管局總裁余偉文於《匯思》專欄內指出，已有數十家機構主動接觸金管局團隊，明確表示有意申請穩定幣牌照，又強調早前已明確表明，在初階段只會批出數個穩定幣牌照。他又指出自條例生效後，向香港公眾宣傳推廣任何無牌穩定牌均屬違法，希望市民提高警覺免墜法網。



稱要防範過度炒作

余偉文指出穩定幣作為新興的支付工具，並通過監管而逐漸進入傳統金融體系，有積極的意義，公眾對它的功能和發展前景感興趣並有所期待，正常不過。但是有必要防範市場和輿論過度炒作，最近有一些現象值得關注。

他指出一是過度概念化。圍繞穩定幣的討論容易集中於其對傳統金融特別是支付體系的顛覆作用，但是一旦要由虛入實，從概念和理論層面轉到應用場景和具體安排，就出現明顯落差。以香港的經驗為例，至今已經有數十家機構主動接觸金管局團隊，有的明確表示有意申請穩定幣牌照，有的屬於初步探路性質。總結這些接觸的經驗，很多只停留在概念階段，如提出要提升跨境支付效率、支持Web3.0發展、提升外匯市場效率等願景，但缺乏實際的應用場景，無法提出切實可行的具體方案和落實計劃，更遑論具備管控風險的意識和能力。一部分能提供應用場景的，機構本身卻缺乏發行穩定幣的技術和管控各類金融風險的經驗和能力。參與穩定幣可以有多種模式，對於這類機構而言，較實際的做法似乎是與其他穩定幣發行機構合作，提供應用場景，而非追求作為發行主體。

料月底公布反洗錢市場意見

他指出更值得關注是泡沫化趨勢。近期隨著穩定幣概念的熱炒，市場出現了過度亢奮的情緒，一些上市公司，不管本業與穩定幣或者數碼資產是否相關，只要宣稱有意開拓穩定幣業務即「點石成金」，股價即應聲上漲、股票交易量大增之餘，公司知名度亦得以大大提升。其實，早前已明確表明，在初階段充其量只會批出數個穩定幣牌照，換言之，失望者不在少數。而即使取得牌照，基於我們希望穩步發展的考慮，加上初期所需要的資源投入，對公司短期盈利的貢獻會有一定的不確定性，希望投資者在消化市場「利好」消息時保持冷靜和獨立思考。

他亦表示香港是國際金融中心，監管水平一向以穩健見稱，在國際上也有良好的聲譽。《穩定幣條例》通過以後，馬上就落實條例的監管和反洗錢兩份指引徵求市場意見，目前正根據反饋意見適當調整指引的要求，爭取在7月底公布。預期最終的定稿與諮詢草稿不會有太大的調整，而鑑於國際監管的共同關注，在反洗錢方面會訂立更嚴謹的要求，盡量減低穩定幣成為洗錢工具的風險，務求讓香港穩定幣市場有序健康發展。