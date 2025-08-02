Fed下任主席人選提前登場？　理事庫格勒下周辭任　9月減息機會增

美國總統特朗普有機會將其心儀的下任聯儲局主席人選，提前加入到聯儲局理事會。聯儲局理事庫格勒宣布，將於下周辭職。



將重返校園執校鞭

聲明稱，庫格勒已向美國總統特朗普遞交辭呈，將於下周五（8月8日）卸任，回到喬治城大學擔任教授。庫格勒沒有參加本周的美聯儲政策會議，理事會稱其因個人事務缺席。庫格勒曾擔任美國勞工部首席經濟學家，於2023年由拜登總統任命為美聯儲理事。

2025年6月5日，美國紐約市，美國聯儲局理事庫格勒（Adriana Kugler）在紐約經濟俱樂部發表演說。（Reuters）

庫格勒的職位原定於明年1月才會出現空缺，而由7人組成的美聯儲理事會目前沒有其他空缺職位。不過隨著庫格勒辭任，特朗普將有機會立即任命一位理事，以向主席鮑威爾施壓，並且這位新的理事，有可能接替鮑威爾的職位。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

市場押注9月減息機會達8成

消息公布後，以及於周五（1日）公布當地7月份新增非農業職位數目只有7.3萬份，不名及市場人士預期，增加市場人士對聯儲局在9月份重啟減息的憧憬。據Fed Watch的數據顯示，9月份減息0.25厘的機會率，由周四（31日）的37.7%，大幅提高至周五的80.3%。至10月時累計減息0.5厘的機會率，由周四的13.7%提升至58.4%。