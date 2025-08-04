金管局︰關稅戰後外資轉湧港避險　本地數字資產業務快速增長

金管局公佈本港財富管理市場表現，總裁余偉文指出，以記賬規模計，香港在未來數年將成為全球最大的財富管理中心。且伴隨宏觀環境的不確定性，海外投資者更積極尋求多元化投資策略，尤其對中國和人民幣資產，配置比例逐步提升。



據金管局引述機構數據指，4月貿易戰後，至7月下旬，投資基金向亞洲市場，淨投入約915億美元，當中約443億美元淨資金，流入中港市場，較之於今年首三個月的淨流出，足見市場態度轉變。



關稅戰後一季內 投資基金443億美元淨流入中港

年內伴隨關稅戰等宏觀環境的不明朗，金管局表示，見及海外投資者更積極尋求多元化的策略分散風險，金管局助理總裁許懷志明言，綜合業界觀察，好明顯「錢入緊來香港」，例如上半年，本港存款總額已上漲7.6%，有50間家族辦公室在港設立或擴展業務。

尤其是4月貿易戰發生後，此種趨勢更為顯著，其引述EPFR數據指，今年4月至7月下旬，投資基金向亞洲市場，淨投入約915億美元，當中約443億美元淨資金，流入了中港市場。

許懷志解釋稱，資金流入主要購買內地債券以及香港股票。當中，海外投資者購買內地債券時，約五至六成即通過債券通平台。對比今年首三個月表現，EPFR數據庫顯示，當時投資基金向亞洲市場淨投入約107億美元的資金，其中約106億美元淨資金流出中國市場。

其續指出，此種現象反映，過去一兩年前，國際投資者對內地的投資觀感有些負面，但好明顯今年初開始，整體大方向和觀感都發生改變。其認為，某些傳統市場的投資不確定性增大，令到海外投資者更積極尋求多元化配置，同時內地部分行業，例如新能源、AI等潛力非常吸引。

EPFR數據指，今年4月至7月下旬，投資基金向亞洲市場，淨投入約915億美元，當中約443億美元淨資金，流入了中港市場。（資料圖片）

港私人銀行數目增至46間 相關交易額增至4.4萬億

結合證監會日前發佈的調查結果顯示，截至去年底，香港的管理資產總值按年增長13%，達到35萬億元。當中尤以私人銀行及私人財富管理業務突出，管理資產總值大漲15%，錄得3,840億元的淨資金流入，反映高淨值投資者對香港財富管理服務的需求。

從私人銀行數量看，從2021至去年，從事私人銀行及私人財富管理業務的銀行機構，由42間升至46間。2022至2024年期間，私人銀行的相關交易金額，同樣從29,750億元，大幅增長至44,660億元。此外，私人銀行近年亦不乏增派人手，以及擴展辦公空間的動作。

此外，2022至2024年期間，零售銀行的相關交易金額從8,190 億元倍增至17,740 億元。同期，銀行的證券及期貨及資產管理客戶帳戶數目從371萬增長至430萬，而證券及期貨業務總收入則由377億元上升至464億元。

2022至2024年期間，私人銀行的相關交易金額，從29,750億元，大幅增長至44,660億元。（資料圖片）

高端專業投資者精簡程序 年內擬再有4間銀行落地

而從監管程序的便捷角度，金管局於2023年，已聯同證監會，推出適用於高端專業投資者的合適性評估，以及產品披露精簡程序。該程序將符合投資組合不少於4000萬元、持有金融類相關專業文憑、具備行業經驗等要求的投資者，認定為專業投資者，令作為中介人的私銀等，無需再進行評估等動作。

金管局披露，截至今年6月，已有7間私人銀行提供精簡程序，有近200名高端客戶，完成超過700億元的相關交易。此外，另有13間私人銀行計劃採用精簡程序，當中4間預計將在今年內實行。上述合計20件銀行，覆蓋合資格客戶管理資產總值的八成。

今年上半年銀行數字資產相關產品及代幣化資產交易總額，錄得261億元，按年增長233%。（資料圖片）

上半年數字資產及代幣化產品交易額 已超去年全年

金管局指出，香港銀行在數字資產業務發展呈快速增長，包括開拓銷售數字資產相關產品及代幣化資產，以及數字資產保管業務。截至今年7月中，已有22件銀行獲准銷售數字資產相關產品，13間銀行獲准銷售代幣化證券，另有5間銀行獲准提供數字資產保管服務。

從交易金額看來，今年上半年銀行數字資產相關產品及代幣化資產交易總額，錄得261億元，按年增長233%。金管局助理總裁區毓麟透露，上述交易中，首三類熱門交易就為ETF、期貨合約以及代幣化證券。

其續指，對比去年，則2024年上半年交易額錄得78億元，下半年為93億元，相當於今年上半年的交易額已經超過去年全年。金管局表示，相信伴隨《穩定幣條例》以及監管規則出台，多間資產管理公司相繼推出代幣化產品，可為本港財富管理業務帶來新動力。