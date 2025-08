美國上周五(1日)公布的7月非農業新增職位數據不及預期,同時大幅向下修訂5月及6月新增非農業職位數目,引發外界對當地經濟前景的關注。穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi在上周一系列疲弱經濟數據發布後警告稱,美國經濟正處於衰退邊緣。



Mark Zandi指出,最新指標顯示當地經濟正在停滯,消費者支出已陷入停滯,建築與製造業陷入萎縮,就業料將走弱。同時,高通脹使聯儲局可能出台的政策支持進一步複雜化。失業率保持在低位,但主要是因為勞動力增長已經停滯,移民勞動力數量減少,勞動參與率下降。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)