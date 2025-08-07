九置吳天海料下半年市道無突破性發展　點名時代廣場需內部跟進

九龍倉置業（1997）上半年股東應佔虧損24.06億元，當中包括投資物業重估減值51.18億元。上年同期虧損10.52億元。



集團主席吳天海表示，香港零售、餐飲業，乃至整體經濟有挑戰，第二季雖有少少正面「訊號」，但仍要觀察第二季的勢頭能否持續至第三季，以及視乎零售租戶的信心，能否加大投資為市場帶來新的衝擊，但觀乎現況，預計下半年沒有突破性發展。

他又指出市場結業等消息較為誇張，從宏觀數據看，零售業銷售額跌幅達20%至30%，政府要思考是否競爭多了。但餐飲行業跌幅相對沒有那麼嚴重，僅是單位數上落，主要是中式餐飲受影響，「零售業係較餐飲業辛苦」。

九置旗下尖沙咀海港城。（梁鵬威攝）

商場下半年續租租金有下跌壓力

談及旗下商場，吳天海指出今年上半年的分成租金減少，導致收入下降，尚未見到明顯好轉，仍處於膠著狀態。續租租金方面，下半年仍有下跌壓力。而時代廣場收入下跌達15%，是該商場自身問題，集團會內部跟進。

銅鑼灣時代廣場尋。 （陳浩然攝）

寫字樓方面，吳天海表示，隨著其他新物業落成，未來兩、三年競爭會愈來愈大，租金視乎市況調整，中短期未有突破性發展，希望藉提升產品競爭力守住出租率。

至於派息政策，集團中期派發第一次中期股息66仙，按年增3.1%。吳天海指，減債是公司重要方向，上半年息口回落，為公司節省了借貸成本，同時抵銷了生意減弱的影響，因此增加了派息3%，派息比率仍維持在65%穩定水平。公司未來會持續減債，並利用餘下的35%資金，提升現有物業的競爭力，但暫時未見到市場有新投資機會。