中移動：收購香港寬頻具協同效應　坦言傳統業務飽和　仍將加碼AI

中移動（0941）公布2025年中期業績，上半年股東應佔盈利842.4億元(人民幣‧下同)，按年升5.0%。公司派發中期息為每股2.75港元，按年增5.8%。



談及公司收購香港寬頻（1310）的事宜，公司董事長楊杰指，目前收購事宜正順利推進，相信可以形成協同效應，提供更高質的服務。



料收購寬頻形成協同效應 素來注重香港市場

近來收購香港寬頻事宜備受關注，中移動指，相關流程正按照規定推進，且中移動素來重視對於香港的投資，今次收購也將進一步優化佈局，公司投資會按照國家五年、三年、一年等步伐逐步推進。

而對於對寬頻持股比例的增加，是否有機會將其私有化，楊杰表示，仍然會按照90%的持股門檻決定，最終會視要求結果而決定。

移動ARPU下跌 坦言傳統業務開始飽和

公司期內營運收入為5,438億元，按年減少0.5%；其中，通信服務收入為4,670億元，按年增長0.7%。期內移動客戶達到10.05億戶，淨增56萬戶，其中5G網絡客戶達到5.99億戶，淨增4,691萬戶，滲透率59.6%。移動ARPU為人民幣49.5元，按年跌近3%。

中移動明言，傳統業務已經飽和，進入存量營運階段，此外亦都受到行業競爭、宏觀經濟等影響。不過公司會加大力度發展AI，面向千行百業，建強AI+DICT服務體系，上半年AI+DICT簽約項目達到1,485個，聯合能源、水利、農業等行業央企共建行業大模型。

仍將加碼加速投資AI 上半年資本開支584億元

楊杰表示，公司去年在AI方面的投入約153億元，今年還將加碼，主要用於提升算力，加快投入步伐。就今年上半年情況看來，公司AI投資約60億元。

公司早先對於2025年的資本開支計劃，提出逐步減少至1,512億元，按年下降128億元，相當於減少7.8%，公司今次維持目標不變，目前上半年完成資本開支584億元。