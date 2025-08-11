Google︰18至24歲用戶日查詢最多　「AI 摘要」功能助使用量倍升

Google谷歌（美：GOOG）公佈全球用戶使用情況，公司香港銷售及營運總經理余名德指出，目前Google搜索量每年超過5萬億次。每日處理的搜尋中，有15%是前所未見的全新查詢。



此外，Z世代尤其頻繁使用Google搜尋，已登入的18至24歲用戶每日的查詢次數，比其他年齡層都要多。



智慧鏡頭月使用人數增七成 AI摘要每月用戶超20億

Google表示，AI幫助下，公司可以使用「多模態」(multi-modality) 技術，對文字、程式語言、音訊、圖像和影片等，進行無縫理解操作，並予以整合，令用戶能從一開始就提出更長、更複雜的問題。

此外，透過Google智慧鏡頭，用戶可以搜尋肉眼所見事物，也是增長最快搜尋類型之一 ，年內視覺搜尋已逾1,000億次，每月有逾15億人使用，按年增長7成。而四分之一Google智慧鏡頭搜尋都有商業意圖，為企業創造新機遇；三分之一嘗試過畫圈搜尋(Circle to Search)功能的用戶，則每星期都會使用。

而AI摘要(AI Overviews)每月擁有超過20億用戶，涉逾200個國家和地區，支援40種語言。對於可顯示「AI 摘要」功能的檢索，「AI 摘要」功能帶動Google全球使用量增長超過一成，且增長隨着時間持續增加。

Google（谷歌）子公司Google DeepMind於2023年12月6日發布人工智能（AI）模型Gemini。（Google網站）

62%香港Z世代每日看YouTube Shorts

針對公司旗下Youtube平台業務，余名德引述Kantar在港進行的一項研究指，YouTube 是排名第一的影片平台，消費者花在觀看YouTube的時間，比任何其他網上影片平台都多。

62%的香港Z世代受訪者表示，每天都會瀏覽YouTube Shorts；全球七成的社交媒體用戶會使用Google搜尋來了解和評估在社交媒體上發現的產品。與其他社交網站或應用程式相比，98%的受訪網上用戶，更傾向於相信YouTube創作者的推薦。

余名德表示，目前在香港，各個行業都有用AI提升效率的意識，且已經開始動作，並非局限於單一行業，例如Klook借助Google AI生成影片模型Veo生成素材；富途旗下Moomoo利用產品提升應用程式和網頁廣告活動成效。