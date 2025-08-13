定期存款｜東莞銀行香港子行中環開業　推10厘定存息優惠吸客

東莞銀行在本港設立的子行東莞銀行（國際），日前正式在中環開業。該行並宣布推出多項優惠吸客，當中最吸睛的是10厘港元定存息開戶優惠。



存款上限為1萬元

該行宣布，由即日起至9月30日，在10月31日或之前成功開立綜合賬戶，可獲贈加息券，設立定存7日最高可享有10厘年利率優惠，存款上限為1萬元。另外也會贈送5,000元貸款現金回贈劵。

母企資產規模6770億人民幣

據內媒介紹，東莞銀行的前身東莞市商業銀行成立於1999年，2008年更名為東莞銀行，最新資產規模超過6,770億元人民幣，綜合實力位居廣東省內城商行前列。

東莞銀行香港分行早於2021年3月獲發香港銀行牌照，並在當年9月正式開業。而最新開張的東莞銀行（國際）則在去年10月獲發香港銀行牌照。

除了定存優惠，新子行還推出其他消費優惠。由即日起至9月30日，市民在莞銀國際申請綜合賬戶並在10月31日或之前成功開立，即可享高達10%港元定存年利率及額外加息券，另外亦會贈送5,000元貸款現金回贈劵。

此外，由即日起至12月31日，申請東莞銀行（國際）發行的Mastercard扣帳卡，進行外幣消費時可向3%回贈，本地消費亦可享2%回贈。