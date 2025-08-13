路勁債息寬限期完結在即　據報債券持有人未收到利息　憂陷違約

路勁基建 （1098） 部分債券持有人向據報表示，債息寬限期即將會在周三（13日）到期，卻未收到利息。消息拖累路勁全日瀉9.2%，收市報0.79元，成交額為127萬元。



路勁債權人向《彭博》指出，至周二（12日）仍未收到債券利息支付寬限期屆滿時，仍未從路勁收到債息。不過報道亦指出，有關寬限期的定義較模糊，並有不同演繹，同時債券持有人收款需時，若未能支付債息，或會構成違約。該筆債券目前尚有餘額為4.347億美元。

《路透》則指出，路勁部分債券持有人在周二的30日寬限期屆滿後仍未收到票息，總額為1,130萬美元，公司或成為香港首家發展商出現債券違約。

在港擁多個住宅發展項目

路勁營運公路業務逾30年，亦同時在長三角地區、渤海灣地區及大灣區發展物業。在香港，路勁基建近年參與住宅項目，包括黃竹坑港鐵站上蓋物業「晉環」、屯門「凱和山」，路勁在該兩個項目的可分予權益約50%。

路勁基建已發行未贖回的高級票據總額約23億美元。公司於去年獲得延長票據到期日，但於今年6月宣布，路勁再徵求多個票據持有人同意延期約6個月支付利息。

晉環位於黃竹坑香葉道11號，合共提供800伙，提供兩座住宅大樓。（梁鵬威攝）

公司於上周五（8月8日）公布，最終未獲得所有系列票據必需的同意，並且未能就2029年7月到期、年利率5.2厘的票據，於7月12日到期日支付利息，而該票據設有30日利息支付寬限期，公司正聽取顧問意見及考慮其各種方案，並將適時提供最新資訊。