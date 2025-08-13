余偉文：商業房地產信貸風險可控　「壞帳銀行」不切合香港情況

香港銀行的商業房地產貸款質素，成為市場人士近期關注焦點。今天公布第二季末的銀行特定分類貸款比率為1.97%，與3月底的1.98%相約。金管局總裁余偉文表示，正如自己在不同場合提到，比率仍然有上升壓力，其中一個主要原因來自商業房地產信貸。近年全球商業房地產（包括店鋪、寫字樓）因電子商貿和居家工作的興起而受壓，香港也不例外。辦公室落成量上升也令香港商用物業的價格和租金在2025年上半年持續調整。過去數年的高利率環境更加重了商業房地產發展商及投資者的償債負擔，引起市場關注。



余偉文表示，香港商業房地產信貸風險可控。（資料圖片）

銀行不會只因租金收入下跌而要求即時還款

余偉文在匯思擬文表示，目前商業房地產的價格和租金因為利率水平及市場供求情況等因素而受壓，貸款抵押品價值下降，借款人難免擔心銀行要求即時還款。為釋除疑慮，金管局和銀行業界多次強調，即使本地房地產價格和租金近年下跌，導致物業的專業估價下調，銀行在檢視信貸額度時，依然會綜合考慮借款人的信貸需求、整體財務狀況及還款能力等一籃子因素，不會單純因為物業抵押品價值變化而調整額度。

余偉文表示，有意見認為，業主可能因為擔心銀行催收貸款，而拒絕因應市況調整租金，甚至寧願空置物業。這不但與銀行現實的做法不符，從風險管理角度看，也不合乎常理。事實上，銀行早前明確表明它們不會只因租金收入下跌而要求即時還款。這份務實與靈活的考量，體現了銀行願意與企業「同舟共濟」，與社會共渡難關的取態與決心。

如果是借款人自己因為財務狀況一時不穩定，而違反貸款協議的條款，會否導致銀行即時要求還款？余偉文表示，答案也並非必然。現實中，銀行會先與借款人協商，例如調整還款方案包括貸款年期等，只會在別無他法的情況下，才會採取適當的信貸行動，保障銀行穩健經營和存戶的利益。

保護銀行體系穩定和存戶利益

余偉文表示，大眾難免再問銀行如此支持企業，會否犧牲銀行體系穩定和存戶的利益？其實大家毋須擔心，因為金管局一直密切監察香港銀行業整體穩健發展，金管局認為商業房地產貸款的信貸風險可控。香港銀行對本地地產發展及投資貸款的風險敞口，大部分是面向財務狀況相對良好的大型本地企業。至於本地中小型地產發展商及投資者的風險敞口，包括一些財政狀況較弱或資產負債比率較高的發展商及投資者，銀行早年已經採取了信貸風險緩衝措施，有關貸款大部分均有抵押品。此外，銀行沒有對任何單一借貸人過度集中。

另外，近日有媒體關注商業房地產貸款的風險，並着眼於銀行在會計上計算的「預期信用損失」。余偉文表示，其實這計算方法只是利用模型設計作會計用途的一個表述，「預期信用損失」的貸款不代表是壞帳，因此不能作為全面評估銀行資產質素的依據。

又有些評論單單着眼於銀行特定分類貸款比率，這也比較片面。受到宏觀經濟調整及利率水平等因素影響，香港近幾年進入信貸下行周期，銀行業的特定分類貸款比率自然有所上升。雖然特定分類貸款比率由2021年底的0.89%慢慢重返約2%的長期平均水平，但仍遠低於亞洲金融風暴後1999年的7.43%。

銀行資產素質多個指標穩健

余偉文表示，要全面了解信貸質素，可以參考被廣泛使用多年的指標，第一個基本指標是資本充足率：銀行業的健康發展，會在信貸擴張周期累積資本，待信貸周期改變，信貸成本上升和資產質素下降時，便具備充足的資本來抵禦信貸成本。香港銀行的資本十分充裕，總資本比率在2025年3月底為24.2%，遠高於8%的國際最低要求。

第二個重要指標是撥備覆蓋率：評核不良貸款時，說到底，就是相關損失會否影響銀行的根基，而撥備覆蓋率就是用來量度不良貸款撥備是否足夠。如果銀行採取審慎的風險管理，在扣除抵押品變現價值後，撥備覆蓋率高於100%，就意味著不良貸款的潛在損失已經充分反映於撥備中。香港銀行撥備充足，截至2025年3月底，銀行信貸撥備覆蓋率（扣除抵押品價值）約為145%。

第三個指標自然便是財務實力：儘管外間更多關注於不良貸款，銀行在扣除信貸成本後，能否保持財務實力，盈利模式能否持續，也是評估銀行穩健性的重要一環。在這方面，就算考慮到預期信貸損失的支出，香港銀行體系過去連續三年仍錄得盈利增長。零售銀行在2024年的整體除稅前經營溢利按年增加8.4%，並在2025年第一季按年增加15.8%，財務實力堅實穩健。

「壞帳銀行」屬非常舉措

余偉文表示，從上述三項重要指標可見，香港銀行體系資本充裕、撥備充足和有良好的財務實力以應對市場波動。在宏觀經濟環境仍存在挑戰下，近年銀行體系面對的信貸風險增加，但銀行的盈利模式並不受影響。故此，也借此機會澄清早前關於「壞帳銀行」的傳聞。設立「壞帳銀行」是當銀行資產負債表出現嚴重問題時的非常之舉，完全不切合目前香港銀行的穩健經營、財務實力雄厚的情況。

在1998年亞洲金融風暴、2008年環球金融海嘯，以至後來出現疫情的數年及2023年美國及歐洲銀行危機，香港銀行業一直「穩打穩紥」，展現了其韌性和實力。環球經濟發展面對各種不確定因素，許多行業備受打擊，但銀行業仍然保持包容，與客戶共同渡過一次又一次的難關，證明銀行有能力也有意願與社會共渡時艱。金管局聯同銀行業會一直本着「應幫盡幫」的精神，繼續支持實體經濟發展和升級轉型。

滙豐：商業房地產二級貸款非違約

英國《金融時報》昨日分析報道，滙豐（0005）旗下香港商業房地產（CRE）貸款之中，被標記為信用風險增加及已減值的貸款，按年大增43個百分點至今年6月底的73%。匯豐最新回應，被歸類為第二級不代表違約，因外部事件及市場狀况令第二級貸款增加，屬常見情况。匯豐稱，儘管非住宅物業供應過剩對市場帶來短期壓力，但相信政府近期減少賣地措施，可支持行業的中期復蘇。

滙豐解釋，剔除對內地借款人的敞口後，73%香港商業房地產貸款和預付款被歸類為「滿意」或更高級別。而27%被歸類為「低於標準」或「信貸減值」的貸款之中，有超過80%的貸款其貸款價值比（LTV）少於七成。

滙豐稱，42%的無抵押貸款中，近95%的貸款被歸類為「穩健」或「良好」，且減值情况極少，其貸款通常提供給實力雄厚且多元化的企業集團，而有關借款人於今年上半年已償還10億美元貸款。

值得一提的是，屬第三級的CRE貸款，即有客觀減值證據，因此被視為違責或信貸已減值，當中已確認期限內預期信貸損失，有關貸款佔匯豐總CRE貸款比例，亦按年升7個百分點至6月底的16%；匯豐截至今年6月底，於港貸款規模達2340 億美元、當中 320 億美元屬為港CRE貸款。