亞特蘭大儲銀指美國接近充分就業　聯儲局無需匆忙做政策調整

美國聯儲局將於9月中旬舉行議息會議，亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克指出，當地處於接近充分就業，為當局提供避免勿忙作出政策調整的機會。至於芝加哥聯儲主席古爾斯比則指出，需要看到連續數月通脹數據向好，才能確信通脹正回歸2%目標，從而支持減息。惟他亦表示「今年秋季的所有會議都可能是政策調整的窗口。」



古爾斯比表示，無法安心地認為關稅不會推高通脹，也不確信美國勞動力市場正在惡化，這是部分支持降減的同僚提出的兩個理由。但他同時為在9月16-17日美聯儲政策會議前轉變立場敞開大門，稱若就業市場明顯惡化，減息將是必然選擇；且完全有可能先減息，再根據新數據暫停或逆轉政策路徑。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

古爾斯比表示「今年秋季的所有會議都可能是政策調整的窗口。」他強調需要看到連續數月通脹數據向好，才能確信通脹正回歸2%目標，從而支持降息。他指出，目前僅有兩個月的温和數據，而最新CPI數據顯示服務通脹出現令人擔憂的上升。

博斯蒂克則表示，美國就業市場保持在接近充分就業的水平，為聯儲局提供了避免匆忙做出任何政策調整的「機會」。

博斯蒂克表示，聯儲局應避免可能給公眾帶來麻煩的政策波動，並補充稱「傾向於儘量不這麼做」，等待「事情走向更加明朗」。「現在我覺得我們有足夠的時間這麼做，因為勞動力市場基本上處於充分就業狀態，我們的最大就業目標並不像通脹目標那樣面臨風險。」