美財長貝森特暗示聯儲局應減息半厘　九月減息機會逾9成

美國聯儲局將於下月進行議息，財長貝森特接受訪問時，暗示當局應對減息半厘持開放態度。他認為現在真正需要考慮，為是否應該在9月降息50個基點；又指出如果聯儲局掌握了「真實的」就業報告數據，便可能會在6月或7月就降息。他亦指出特朗普希望找到一個可以「革新」聯儲局的人，以擔主席，又認為聯儲局存在「基礎性問題」。



巴爾金料通脹勢重臨

不過據《華爾街日報》引述里士滿聯儲銀行總裁巴爾金指出，當前有諸多跡象表明，中低收入消費者比幾年前更加捉襟見肘，這可能抑制其消費支出，從而減輕關稅對通脹的推升作用。「那種認為（關稅）成本必然轉嫁導致通脹飆升的理論，必須經過消費者反應這一關的檢驗」他表示﹕「我認為消費者會接受某些剛需商品的價格上漲，但也必然會在其他領域通過降級消費或延遲購買來抵制漲價。」

談及通脹前景時，巴爾金指出：「我們會看到一定通脹，但幅度將比預期温和，因為現在已非2022年——當時消費者手握充裕現金且消費意願強烈。2025年的現實是，消費者感到財力吃緊，因此不得不精打細算。」

美國通脹：圖為2022年6月15日，美國紐約市一間商店在櫥窗展示貨品價格。（Getty）

另一方面，美國於周二（12日）公布7月份通脹水平，其中7月核心CPI季調按月上漲0.3%，按年由2.9%反彈至3.1%，高於市場預期；整體CPI按月上漲0.2%，按年維持在2.7%，略低於預期。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

中金於報告內指出，從分項來看，7月通脹呈現商品温和，服務反彈的特徵：關稅成本仍在向零售端傳導，但也有部分價格出現回落。一些此前下跌的服務價格轉為上漲，增加了通脹的粘性。因此該行維持此前判斷，美國通脹將進入一輪結構性上行階段。對聯儲局而言，核心CPI並未朝着2%目標收斂，而是重回3%以上，與目標越來越遠。這可能加大聯儲局內部分歧，使其難以就政策決議形成共識。貨幣政策路徑的變數將大大提升，市場波動將加劇。

至於摩根士丹利財富管理美國經濟學家Ellen Zentner表示：「通脹雖在上升，但增幅低於部分投資者的擔憂。短期內市場或樂見這一數據，因其可能促使美聯儲更關注勞動力市場疲軟，並維持9月降息的可能性。」

市場人士料下月減息機會逾9成

此外據CME「美聯儲觀察」數據顯示，聯儲局9月維持利率不變的機會率為6.6%，減息25個基點的機會率為93.4%。聯儲局10月維持利率不變的機會率為2.4%，累計減息25個基點的機會率為37.7%，累計減息50個基點的機會率為59.9%。