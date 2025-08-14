路勁違約　暫停償還離岸銀行債及永續債及付息　股價早段瀉1成

路勁 （1098）財務狀況惹來市場人士關注，外電更於周三（13日）報道，指出公司債券持有人在寬限期前夕，尚未收到債息。該公司在最新公告內指出，由於並非所有票據系列均達到同意門檻，建議修訂及豁免並未實施，因此無法運用指定資產所得款項用於支付2029年7月票據的利息，該票據之利息已於7月12日到期。同時亦無法運用指定資產所得款項用於支付2030年1月票據的利息，該票據之利息已於7月26日到期，已經與顧問審慎考慮有關情況。



為確保所有離岸債權人得到公平及公正的對待，已決定暫停支付集團所有離岸銀行債務、票據及永續證券的所有到期應付本金及利息。

受到消息拖累，路勁今早挫1成，最新報0.71元。

路勁旗下發展項目。

離岸債務逾15億美元

公司指出，離岸債務（包括銀行債務及票據）約15.1億美元，而暫停支付的款項（即到期未付的利息總額）約2,262萬美元。此外，集團永續證券約8.9億美元及遞延分派約5,646萬美元。

路勁表示，自2024年以來市況進一步低迷，銷售疲弱，行業融資愈趨困難，集團現金流惡化程度超出預期。此外，全球關稅不確定性及地緣政治緊張局勢對於若干印尼收費公路的權益的出售過程造成負面影響。

路勁表示，暫停貸款及票據支付可能導致集團的若干債權人根據相關融資安排的相應條款要求提前兌付及/或採取其他行動。於公布刊發日期，並無收到任何離岸債權人的提前兌付或還款要求。

無意贖回票據或永續債

路勁表示，不打算根據與指定資產相關的強制回購或贖回承諾而贖回及/或回購任何票據或永續證券。相反，出售指定資產所得款項的一部分將用於全面重組，包括支付重組費用。

同時，將全力按約定的預售安排保交付、保經營及維護境內融資，為所有持份者保存價值，並將繼續推進印尼收費公路的建議出售事宜。

集團仍保持正常商業運營，將積極主動地管理離岸債務，現時正採取即時舉措，穩定局面，並開展與離岸債權人的討論。

目前預期該流程將分為多個階段，包括：成立債權人團體及委任顧問以協助談判；盡職審查及準備相關資料，以促進高效及有意義的解決流程；及評估各種方案，包括資產出售及制定、談判和實施詳細方案。