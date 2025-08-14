耀才戶口無法登入　用戶落分行討說法　公司︰或涉電訊商網路受阻

本港今日（14日）持續大雨，天文台更一度發佈「黑色暴雨」警告，雖然港股不停市，盤中更創出年內新高，但有讀者反映，券商耀才旗下交易平台無法登入，數名人士於今日中午到達耀才屯門分行與職員溝通，希望公司作出回應。



讀者李先生向《香港01》報料稱，截至截稿時間，仍未能登入耀才證券（1428）旗下App「耀才寶寶」，錯失股票買賣機會。

此外，也有讀者余先生向《香港01》指出，昨日（13日）下午接近傍晚6點，無法登入耀才證券旗下App「耀才豆豆」及該公司網頁，致無法進行期貨交易，直至昨夜9點時才能登入，余先生稱︰「呢段時間我打過無數次電話都無人聽，Facebook 留言亦無人回應，到最後無出通告，到好返先收到電話，我會轉用其他的券商。」

他今天到達耀才屯門分行，從其提供的片段可見，於中午時間12點半左右，有近10名人士在耀才屯門分行向職員查詢戶口登入等情況。

耀才回應：個別或因個別電訊商網絡受阻

就投資者的查詢，耀才證劵執行董事兼行政總裁許繹彬接受《香港01》查詢時表示，該行系統昨日沒有「死機」或「故障」，交易一切正常，但系統通常會在夜晚8點至9點進行更新，可能有個別客戶會因網路等問題而無法登入。

他又稱，今早由於暴雨影響，部分電訊商網路受阻，加上新股資金回籠等因素，個別客戶受到影響，但8至9成客戶都能登入，「如果真係入唔到App，我哋亦有提供電話落盤服務，唔會交易唔到。」