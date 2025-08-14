長和上半年基本溢利增11%　派息71仙　謹慎處理資本開支及新投資

長和（0001）公布截至今年6月底止中期業績，基本溢利按年增加11%至113.21億元，扣除一次性項目後盈利減少92%至8.52億元，中期息71仙，按年增加3%。



集團表示期內收益總額為2,406.63億元，按年增加3%，EBITDA增加7%至559.2億元，EBIT為314.09億元，按年增長9%。

1香港國際貨櫃碼頭在葵涌貨櫃港的六號碼頭。﹙黃永俊攝﹚

港口業務收益按年增9%

期內上半年核心業務表現强勁，其中英國電訊合併收取現金淨額約13億英鎊（約138億元）。同時就出售UK Rails 簽訂協議，該項目之企業價值約為280億元。港口部門錄得收益235.97億元，比去年同期增加9%；當中包括來自墨西哥及歐洲港口之倉儲收入急增27%帶動。以呈報貨幣計算，零售部門之收益總額為988.44億元，比去年同期增加8%；英國、波蘭及菲律賓保健及美容產品業務之增長顯著。CKHGT錄得收益450.12億元，以呈報貨幣計算較去年上升5%。

中期業績出現109.22億元非現金虧損，主要是3英國與Vodafone英國合併交易造成的會計虧損。這個非現金會計賬項不影響集團的現金流和現金結餘，亦不影響派息。合併讓集團即時收回13億英鎊（約138億港元）現金。

李澤鉅。（資料圖片）

主席李澤鉅於業績內指出，全球經濟前景於下半年仍將持續不明朗且難以預測，貿易、財政及貨幣政策等議題懸而未決，影響商品價格、利率、匯率，以及消費者與營商情緒。此外，地緣政治之不明確情況可能進一步升溫。

他又表示集團將保持謹慎處理資本開支及新投資，並繼續維持嚴格之現金流管理，以確保在外部環境影響下，集團仍能維持穩健之財政狀況。