傳委建行購中國建設銀行大廈股權財務顧問　長實﹕不予置評

早前有報道指出麗新發展（0488）計劃出售中環建設銀行大廈50%。長實（1113）今早表示，有消息指公司委任建行作購買建設銀行大廈50%股權之財務顧問，公司「不予置評」。



日前《彭博》報道麗展擬出售建行大廈50%股權，其中同樣持有物業50%股權的建行亦為潛在買家。當時麗展指出，有好的價錢，都會考慮」。

建設銀行大廈前身為香港麗嘉酒店，在2007年麗展與建行合作業重建為27層高甲級商廈，總樓面約22.9萬平方呎，其中建行以近17.9億元購入50%股權，多來由麗新及建行各佔一半股權持有。

麗展曾表示有好價錢會考慮

麗新發展發言人回應稱，作為做地產的公司，有好的價錢，都會考慮。另外，集團正有序執行既定的資產出售的策略，積極考慮合適的交易機會，但不會評論個別交易的傳聞。建行則未有回應。

至於據麗新財報顯示，中國建設銀行大廈半年租金收入為1.144億元，出租率維持97.7%，其中大部份樓面由建行租用。