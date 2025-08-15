港息上揚拖低地產股　港股跌249點　北水續攻港淨流入358億創新高

港元拆息上揚拖累港股低收，其中地產股及收租股等息口敏感股更跑輸大市。不過北水繼續入市，全日淨流入達到358.76億元，創下單日淨流入新高。



恒指收市報25270點，跌249點，成交額約3,217億元。

港息上升新地挫半成

地產股及收租股普遍下挫，新地（0016）跌5.4%，恒地（0012）跌4.6%，九倉置業（1997）跌4.6%，希慎（0014）跌1.7%。

已於周四公布業績的長和（0001）收市報51.45元，跌1.1%，同系的長實（1113）跌1.7%。

科技股亦向下，京東（9618）跌3.4%，阿里（9988）跌3%，美團（3690）跌2.2%，小米（1810）跌0.7%。騰訊（0700）則逆市上揚，收市報592元，升0.3%。

京東健康飆近12%

金融股方面，滙豐（0005）跌0.1%，收市報100.3元，友邦（1299）跌2.5%，平保（2318）跌0.5%。

網上醫療股逆市攀升，京東健康（6618）飆11.7%，收市報61.25元，阿里健康（0241）升4.9%，平安好醫生（1833）升8.1%。

至於今日掛牌的銀諾醫療（2591）收市報57.25元，較招股價高出206.5%，不計手續費，每手賺7,714元。