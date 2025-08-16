10厘息中環響朵　東莞銀行後台勁　昔日「性都」首富家族揭秘

香港作為國際金融中心，銀行分行隨處可見。誇張一點地說，必定有一間在附近。中環最近又有新銀行開幕，在香港這個金融中心的心臟地帶，有新銀行開幕本來是一件稀鬆平常的事，卻引來市場人士熱議。



內地城市商業銀行東莞銀行，旗下的東莞銀行國際，日前正式開業。該銀行位於中環德輔道中136號東莞銀行大廈。在中環這個金融中心心臟，設立分行之餘更以銀行的寶號，來為一座商廈命名。再加上那個紅底白字﹑以簡體字來製作的招牌，自然進一步吸引眼球，讓途人留下深刻的印象。

這個鮮明的形象外，最有效吸引客戶的方法，當然是採取銀彈攻勢。日前在東莞銀行國際官方網站內，指出至10月底成功開立綜合賬戶，便可以獲得加息券。設立7日定期存款，可以享有10厘年利率優惠，不過存款上限為1萬元。同時亦會贈送5000元貸款現金回贈券。東莞銀行國際的銀彈攻勢效力如何，目前尚未得知，不過已引起廣泛關注，兼且有不少媒體均有報道，至少已收到宣傳效果。

開業大打銀彈攻勢 十厘息搶客

作為國際金融中心，有新的金融機構落戶香港實屬正面消息。因為可以向外反映出，對於金融企業而言，香港的吸引力仍然不變。

成立於1999年的東莞銀行，早年已進軍香港。旗下的東莞銀行分行，在2021年9月正式在香港開業，成為首家獲批准於香港成立分行的城市商業銀行。據該銀行官方網頁指出，香港分行致力於拓展企業銀行業務，主要包括帳戶結算﹑銀團貸款﹑雙邊貸款以及貿易融資等。截至去年底，東莞銀行香港分行總資產規模約為233億元人民幣。

東莞銀行（國際）日前開業。（夏家朗攝）

至於在去年10月底，獲金管局發牌的東莞銀行國際，業務包括零售銀行及企業銀行。

隨著東莞銀行國際獲發牌，目前香港持牌銀行數目達到151間。可是東莞銀行國際，以及渤海銀行等多間內地銀行，先後獲發銀行牌照，讓外界關注，香港的國際金融中心中的國際成份，會較否以往減輕。

事實上根據金管局網頁，卻顯示出在過往10多年，不少外資銀行亦獲得銀行牌照。有關資料正好反映出，香港國際金融中心地位，以及香港金融業的活力。

在香港要申請銀行牌照必需符合不少要求，包括在資本上﹑資產質素等反映財務穩健程度，以及行政總裁及董事等是否適當人選。

第三大股東家族 為東莞首富

根據金管局網頁顯示，若果要設立一間持牌銀行，最低資本要求為3億元。

翻查東莞銀行2024年年報，指出東莞銀行國際註冊資本為10億元，遠多於當局的最低要求。金管局亦要求持牌銀行，須遵守的最低規模準則，其中要求銀行的客戶總存款超過30億元﹑銀行的資產總額40億元。

作為母行的東莞銀行，成立自1999年。其業務覆蓋廣東省主要城市，以及湖南與安徽等部份地區。截至2024年底，東莞銀行合共有13家銀行，發起設立4間村鎮銀行，並且投資河北省邢台銀行。至2025年東源泰業村鎮銀行，被東莞銀行收購後改建成為河源分行。

業績方面，據東莞銀行2024年年報顯示，歸屬股東淨利潤為37.37億元人民幣，按年跌8.1%，營業收入跌3.69%，至約102億元人民幣。貸款及墊款總額為3,655.5億元人民幣，按年增加11.54%，貸款損失準備78.78億元人民幣，按年增加2.23%，資產總額6,727.29億元人民幣。目前東莞銀行正申請在深圳上市，或許有可能成為A股市場一分子。

隨著東莞銀行國際於中環鬧市中高調開業，也引起外界對這間城市商業銀行幕後股東的興趣。翻查東莞銀行2024年年報，東莞市財政局為第一大股東，持股比例為21.16%。第二大股東是東莞市莞城虎門鎮，投資管理服務中心持股比例為4.97%。

至於銀行的第三大股東為王文城，持股比例4.64%，王文城是王金城家族成員，而王金城家族被視為當地首富。

王金城的創業史，可是說是東莞人努力打拼典範。同時其家族不單止在東莞金融業界有相當名望，同時與香港資本市場也有一定關係。

王金城家族第一桶金靠賣菜

王氏家族發跡的故事，始於王金城。據網上資料顯示，在1957年出生的王金城是家中長子，尚有6位弟妹。據網上資料指出，王家並不富裕。王金城自小已協助爸爸從事鹹魚生意，從中學習經商基本技巧。於1972年王金城初中畢業後，便跟著其父親賣魚。其後王金城更把握改革開放的機遇，與朋友合伙將來自海南的蔬菜，運到深圳銷售。蔬菜銷售生意為王金城賺了第一桶金。

在80年代中，東莞正在開展工業化。工廠建設為建材行業帶來龐大需求。王金城在東莞厚街，創辦興業鋁合金廠，並且從廣州高校招募人才，以及透過以老帶新方式，建立工廠的技術骨幹團隊。

往後數年，王金城的商業王國領域不斷擴展。在1996年成立馳生集團，從事建材﹑化工及家具生產及銷售，同時王金城的家人亦先後加入一同發展家族生意。

大中投資王文城。（網上擷圖）

8年之後，王金城創辦大中投資集團。業務包括物業投資﹑實業投資及房地產信息諮詢等，在2006年康華醫院開業。此時王金城家族旗下形成四大集團業務涵蓋建材﹑化工﹑醫療及房地產等領域。據網上資料指出，當時王金城身家高達300億元人民幣，被視為東莞首富。正當事業日益成功之際，王金城卻因為癌症於2007年6月離世，終年50歲。其後《南方都市報》有一篇名為《廣東東莞首富去世名人政要送花圈悼念》的報道，反映出王金城在當地的地位。

王金城過身後，旗下的商業王國。由家族不同成員接手，大中投資由其弟王文城接手。王文城在東莞商界地位相當高。2016年王文城獲評選為13位杰出莞商之一他亦為世界莞商聯合會常務副會長。目前由王文城控制的大中投資，為東莞銀行股東之一。王文城本人，並且曾經擔任銀行董事。曾有內地媒體指出，王文城在事業上取得成功，與其有獨特商業眼光，能捕捉市場趨勢及機遇，同時擁有創新思維。在經營過程中，不斷嘗試新的商業模式及營銷策略。

王氏家族早已進軍香港資本市場

王氏家族在東莞金融業發展上，亦擁有相當地位。早於2002年，王氏家族便與東莞市君豪集團，成立信用擔保機構﹕康華信用擔保公司。在2006年王氏家族，成立東莞市興業信用擔保公司，其後更發起成立東商小額貸款公司。當時有傳媒引述該小額貸款公司負責人，指出希望在3年至5年時間。由小額貸款公司的增資擴股基礎上，直接轉型成為村鎮銀行。康華投資則在2012年，伙拍東莞銀行開設厚街華業村鎮銀行。

至於王君揚及王偉雄這對堂兄弟，先後擔任已在香港上市，東莞農村商業銀行非執行董事。

另一方面王氏家族，早已參與香港資本市場。由王君揚出任大股東的康華醫療，在2016年登陸香港股市，業務包括在內地經營綜合醫院﹑康復及其他醫療服務。王君揚及其家族以35億元人民幣身家，在2017年首次登上胡潤富豪榜，排名為1,214位。

往後王君揚亦有繼續登榜，不過資產規模及排名均下跌。在2021年度王君揚排名為2,610位，身家為22億元人民幣。在2024年度的榜單上，亦未見王君揚名字。反而其叔父王文城家族則榜上有名，以65億元人民幣身家排第808位，較2023年排名上升88位。

至於王君揚旗下的康華醫療，市值不足2億元，在8月15日收市價為2.01元，較招股價11.6元，大跌82.8%。