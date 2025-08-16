Fed下任主席潛在人選之一　Marc Sumerlin稱債息倒掛　可減息半厘

美國聯儲局將於9月中議息，外界關注日前生產者物價升幅高於預測，對未來當局貨幣政策會否帶來影響。於2027年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有投票權的三藩市儲銀總裁戴利接受訪問時指出，仍預期當局最早於下月開始放鬆政策。



戴利料聯儲局今年內減息2次

戴利表示，就業市場走軟，經濟正在放緩，但並不緩慢，縱使通脹仍高於聯儲局目標，「將有理由在今年某些時候減息幾次。」「我們將等待更多數據，也許會減息更少，也許會減息更多，但最終，我認為今年減息2次仍然是一個很好的預測。」

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

她又表示﹕「我不想做的是過於擔心通脹可能再次上升或持續下去，以至於我們在等待這種情況明朗，而沒有支持勞動力市場。」

另一方面，曾於喬治布殊時期擔任經濟顧問的經濟學家﹑被視為下任聯儲局潛在主席人選之一的Marc Sumerlin，在接受《彭博電視》訪問時表示，聯邦基金利率「過高」，由於收益率曲線倒掛，減息50個基點屬可行。

Marc Sumerlin指出﹕「你知道你可以以這樣的幅度減息，而不會產生負面影響」，又表示住房對美國經濟而言，是市場中最薄弱的部分。他又不認為聯儲局的人員規模存在問題，但員工的「設置完全錯誤」，並表示這裏的問題是「冗餘」。

圖為2025年3月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）的華爾街入口。（Reuters）

高息債與國債息差收窄

另一方面，隨着投資者因猜測聯儲局將於下個月重啟減息，而紛紛鎖定現在還較高的收益率，一項衡量美國公司債券估值的關鍵指標飆升至20多年來的最高水平。

根據彭博指數，相較於持有美國國債，投資者持有投資級公司債券所獲得的額外收益率周五收窄至僅73個基點，為1998以來最低。高收益率債券利差收窄2個基點至279個基點。這一下跌表明，儘管經濟放緩和貿易戰給企業帶來風險，但隨着投資者轉向鎖定當前利率，這些公司債券價格變得異常昂貴。近期發布的經濟數據顯示通脹基本符合預期且勞動力市場走弱後，債券交易員押注美聯儲將很快減息，一些人預計減息50基點的可能性上升。