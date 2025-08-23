人才資本騰籠換鳥　雷鼎鳴：棄中國大水喉是搵自己笨｜財策相對論

美國加徵關稅，地緣政治衝擊加劇的情況下，不少人擔憂香港未來出路。實體經濟方面，北上消費成風，對香港零售餐飲等行業帶來打擊，倒閉吉鋪消息不絕，而過去幾年亦出現不少外資撤出香港的新聞。



不過，在看似慘淡的形勢下，中資積極攻港，最新有京東收購佳寶，金融業方面更有東莞銀行香港子行在中環開業，而本地的新股IPO金融市場暢旺，也有賴中資企業的支持。今集經濟學者雷鼎鳴教授將分享下他對這種現象，以至香港吸引力及未來定位既看法及建議。



如香港放棄國際化「就是自殺的」

雷鼎鳴認為，香港要成為「中國的國際金融中心」，因為在整個中國範圍內真正具備高度國際化條件的只有香港。如果香港放棄國際化，如果香港放棄國際化，無疑是一種自毀優勢的做法，絕對不可取，「就是自殺的，就是不應該這麼做」。

他又認為香港應該在面向中國內地及國際之間取得平衡。如果只顧國際而忽略中國內地，無疑是極不明智的。他解釋中國內地每年新增資本量幾乎等同於美國和歐洲的總和，這源於中國高達GDP約45%的儲蓄率。中國經濟體量龐大，而歐美國家的儲蓄習慣完全不同。

雷鼎鳴：棄中國大水喉是搵自己笨

過去，雖然已有不少內地資金流入香港，但仍有大量資金停留在內地房地產等領域。如今，內地樓市雖然經歷波動，但正逐步回穩。這對香港來說未必是壞事，因為當社會儲蓄不再過度集中於房地產，更多資金將尋求多元投資渠道，香港正可藉此機會吸引這些資本。「所以大陸是一個大水喉，如果你放棄它就是找自己笨的」。