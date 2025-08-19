Intel獲軟銀注資20億美元　成第五大股東　盤後飆逾半成｜美股

美國晶片生產商Intel（英特爾）獲軟銀入股，受到有關消息刺激，Intel盤後升逾6%，最新報24.94美元，升5.4%。



軟銀集團與Intel在一份聯合聲明中表示，雙方已簽署了一項協定，軟銀將向Intel投資20億美元。

英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）。（Reuters）

軟銀成Intel第五大股東

根據協定，軟銀集團將以每股23美元的價格收購Intel普通股。據FactSet的資料顯示，這筆投資使軟銀成為Intel第五大股東。

Intel行政總裁陳立武在一份聲明中表示：「孫正義和我已經密切合作了幾十年，我很感激他通過這筆投資表達對英特爾的信心。」

軟銀集團（Getty Images）

美政府或持Intel約一成股權

另一方面，《彭博》引述一位白宮官員和其他消息報道指，美國政府正討論持有Intel約10%股份，該投資涉及將Intel根據「晶片與科學法案」獲得的部分或全部撥款轉換為股權。英特爾預計將獲得總計109億美元的晶片法案撥款，用於商業和軍事生產。

這個數額大致足以覆蓋目標持股所需資金。以Intel目前的市值計算，這家晶片製造商10%的股份價值約為105億美元。報道引述消息指，具體的持股規模以及白宮是否選擇推進該計劃仍未確定。

白宮發言人Kush Desai拒絕就具體細節置評，僅表示在政府宣布之前，任何協議都不具有官方效力。英特爾未立即回應其查詢。