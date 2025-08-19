小米次季經調整多賺75%　總收入按年增三成　齊創歷史新高

小米（1810）公佈截至6月底季度業績，期內經調整淨利錄得108.3億元人民幣（下同），按年增長75.4%；季度總收入則錄得1,159.6億元，按年增長30.5%，均創下歷史新高。



小米績前收跌1.2%，報52.4港元，全日成交額59.6億港元。



2025年第二季度，「手機×AIoT」分部收入為947億元，增長14.8%；「智能電動汽車及AI等創新業務」分部收入為213億元，兩個分部收入均創歷史新高。

分部經營虧損3億元 智能汽車收入206億元

其中，智能電動汽車收入為206億元，其他相關業務收入為6億元。季內智能電動汽車及AI等創新業務分部毛利率為26.4%。2025年第二季度，智能電動汽車及AI等創新業務分部經營虧損為人民幣3億元，交付新車達81,302輛。

公司指，汽車收入上漲，主要是由於汽車交付量及ASP均有所增加所致。智能電動汽車的ASP由2024年第二季度的每輛228,644元，上升10.9%至次季每輛253,662元，主要是由於交付ASP較高的Xiaomi SU7 Ultra所致。

其他相關業務收入由2024年第二季度的2億元，增加411.1%至2025年第二季度的6億元，主要是由於售後服務、汽車金融服務及配件銷售的收入增加所致。