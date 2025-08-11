小米下周公布季績　中金料收入增近33%　維持予跑贏大市評級

小米（1810）將於下周二（19日）公布截至今年6月底止第二季業績，里昂於最新報告內，預測小米上季度業績表現保持強勁，總收入按年增長26%至1,120億元（人民幣‧下同），經調整淨利潤按年增長62%至100億元，但可能略低於市場共識，主要因智能手機銷售及利潤率表現疲弱，以及電動車產能提升進度慢於預期。



里昂料小米電動車業務第三季收支平衡

然而，里昂認為這些僅為短期波動，其YU7車型上市表現出色，訂單量已突破25萬輛。隨着平均售價提升及規模效應顯現，電動車業務毛利率有望持續改善，里昂預計該業務將於2025年第三季度實現收支平衡。

小米SU7一年保值率達88.91%， 位列2025上半年保值率第一的成绩。（小米汽車）

該行認為，展望未來AIoT與電動車業務將持續作為小米核心增長引擎。該行對其目標價為69港元，重申「高度確信跑贏大市」評級。

中金予小米70港元目標價

至於另一大行中金則預計小米，上季收入將達1,179.7億元，按年增長32.71%，經調整淨利潤101.8億元，按年增長64.84%（包含電動車及創新業務3.6億元虧損）。盈利預測基本保持不變，當前股價對應2025及2026年經調整淨利潤市盈率分別為26.5倍和19.3倍。

Redmi K80 （小米）

中金指出，考慮到行業估值中樞下移，將小米目標價下調9%至70港元，對應2025及2026年市盈率分別為34.4倍和25.1倍，潛在上行空間29.6%，維持「跑贏行業」評級。