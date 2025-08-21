阿里擬分拆斑馬網絡　稱更好反映斑馬價值　日後持股仍多於3成

阿里巴巴（9988）據分拆斑馬網絡技術並在香港聯交所主板獨立上市。公司指出已就擬議分拆向聯交所提交分拆計劃，且聯交所已確認可進行擬議分拆；擬議分拆將以斑馬股份全球發售的方式進行，包括香港公開發售及國際發售。



斑馬主要從事智能座艙解決方案的開發，並提供3類解決方案包括系統級OS解決方案、AI全棧端到端解決方案和車載平台服務。

阿里現持有斑馬約44.72%的股份，在斑馬股權結構的若干擬議調整及擬議分拆完成後，將繼續持有斑馬超過30%的股份，斑馬將仍為該公司的權益法被投資方。

阿里表示，董事會認為擬議分拆將對阿里及斑馬有利，其中包括：擬議分拆可更好地反映斑馬集團自身的價值，並提高其運營及財務透明度，從而使投資者將能夠分開評價及評估斑馬集團與阿里巴巴未分拆集團的業績及潛力；斑馬的業務有別於與阿里巴巴未分拆集團業務相對更多元化的模式，其獨特的汽車系統解決方案將吸引專注於斑馬集團業務領域的投資者群體。

此外，斑馬股份於聯交所上市將提高斑馬在客戶、供應商及潛在戰略合作夥伴中的獨立形象，斑馬將因此更好地洽談及招攬更多業務。阿里亦將通過所持斑馬股份，共享其增長所帶來的收益；以及使斑馬能夠在未來有需要時直接及獨立地進入股權及債務資本市場。擬議分拆為希望對其業務狀況進行信用分析及據此提供貸款的評級機構及金融機構提供清晰的斑馬集團信用狀況。因此，擬議分拆將增強斑馬集團獲取銀行信貸融資的能力，並拓寬其外部融資渠道。擬議分拆還將使投資者和公眾更加清楚地了解阿里巴巴未分拆集團和斑馬集團的業務職能。