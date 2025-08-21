東亞午後飆4%　中期多賺14%至24億元　派息增25.8%至39仙

東亞銀行（0023）公有截至今年6月底止中期業績，歸屬股東溢利為24.07億元，按年增加14.1%，中期息39仙，按年增加25.8%。

受到上半年業績上升14%，以及派息增加近26%消息帶動，東亞股價午後明顯抽升，最新報13.18元，升4.1%。



該行指出年內淨利息收入按年減少10.7%至73.44億元，主要是受到利率下跌，淨息差按年收窄22個基點至1.88厘。不過非利息收入卻增加29.2%至29.15億元，其中服務費及佣金收入淨額按年增加16.7%至16.54億元。交易﹑金融工具重估及相關對沖淨利潤增加43.8%。

減值損失減少至25.39億元

該行又表示，期內金融工具減值損失減少11.9%至25.39億元；又表示內地及香港商業房地產行業繼續是影響資產質素的主因，佔貸款損失撥備70%。東亞進一步指出，一直關注香港商業房地產貸款組合的潛在風險。於2025年上半年，相關資產質素大致保持穩定，並已將該貸款組合的敞口減低。該行表示鑑於市場前景持續不明朗，將一如既往，積極主動地嚴控商業房地產的風險。

該行在今年6月底減值貸款比率為2.63%，較去年底減少0.09個百分點。

總資本比率28.6%

東亞表示，截至今年6月底，總資本比率﹑一級資本比率及普通股權一級資本比率，分別為28.6%﹑25.1%及23.7%，流動性覆蓋比率為176.5%。