東亞：港CRE不良貸款率升至7.5%　或建更多撥備　料年內P息維持

東亞銀行（0023）公佈截至6月底中期業績，期內股東應佔溢利按年增長14.1%，錄得24.1億元，中期息按年增長25.8%至0.39元。公司業績令市場驚喜，全日收升6.8%，報13.5元。



財報指，內地及香港商業房地產行業（CRE）是其影響資產質素的主要因素，佔據貸款損失撥備的70%。東亞聯席行政總裁李民橋表示，上半年的香港CRE的不良貸款率（NPL）升至7.5%，而去年底該數值為6%，取態仍然審慎，不排除建立更多撥備。



降低香港CRE敞口 惟不會「一視同仁」

李民橋表示，公司始終在降低香港CRE的敞口，CRE佔整體行業貸款的比例，已經由去年底的11.5%，降至10.8%，惟下半年挑戰仍大。

儘管公司已經在逐步縮減地產的比重，但這並不代表東亞會一視同仁。東亞銀行總經理兼集團風險總監陳淑佩指出，會將客戶分為四個等級，在首兩個級別的客戶，仍不乏大型發展商，仍會願意為此類公司提供貸款。不過現有一成貸款，在香港CRE敞口中，被視為高風險。

料美國年內減息兩次 港P息不變

針對息口變動，李民橋表示，預計美國今年將減息2次，每次25個基點。不過本港P息（最優惠利率）就未必會隨之變化。因為此前加息的週期中，港P息與美息也未算保持同步，因此料年內P息不變。

料下半年本地貸款需求仍遲緩

近期Hibor走勢向上，他認為除卻5月左右的極端情形，如今其走勢與此前水準相若。李民橋認為，總體而言對未來環境仍審慎，本地貸款需求或仍然遲緩（sluggish）。

對於近來熱議的虛擬資產、穩定幣等議題，他則認為，當前每一間銀行和公司其實都尚處於摸索階段，在尋找使用場景（use case）。