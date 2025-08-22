HK Express7月運載率挫15.7個百分點 國泰﹕日本地震傳聞影響需求

國泰（0293）公布旗下國泰航空及香港快運7月份營運數據。香港快運當月客運量上升22%至68.6萬人次，不過運載率卻按年大跌15.7個百分點至75.7%。



國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，受地震傳聞影響，香港快運7月往返日本航班需求疲弱，即使8月的預訂量已逐步回升，但未恢復至正常水平。

至於國泰航空7月載客量按年增加24%至248.9萬人次，載客率微升至85.9%，按年升0.4個百分點。首7個月載客量升27%至近1612萬人次。

國泰及快運7月合共載客量320萬人次

國泰航空與香港快運7月合共接載旅客約320萬人次，創下今年單月新高。

貨運方面，上月國泰貨運載貨量按年升近11%至約14萬公噸，反映航空貨運為趕及關稅調整前的動向。首7個月載貨量升逾11%至94萬公噸。

劉凱詩指出隨著新學年臨近，預計學生需求將促進9月的客運量，而10月國慶及中秋節假期將刺激香港及內地的休閒旅遊需求。