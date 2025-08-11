地震傳言僅煙幕！ HK Express 勁蝕5億原因曝光　翻生靠兩大條件

今日已經是8月中，暑假已過了超過一半，相信不少香港市民特別是家長，會把握暑假這個空檔，與家中長者及兒女一同出外旅遊。並且相信多以亞太區為目的地，如內地﹑韓國﹑台灣。等等，香港人時常笑指為「鄉下」的日本呢？日前國泰航空於業績報告內指出，8月前往日本的機票預訂情況有回升，不過仍未復常。可見之前前往日本機票需求有異常情況。



這個異常情況，對國泰旗下主打日本航線的香港快運業績，確實帶來衝擊，在今年上半年更錄得超過5億元虧損。但是外界更加關注，廉價航空發展是否陷入困局。其中摩根大通指出，新增航線及競爭增加，進一步增加低成本航空公司所面臨的挑戰。

出現地震傳言 港人5月及6月暫停返「鄉下」

究竟香港人多偏好前往日本旅遊？據日本政府觀光局公布的數據顯示，自2023年1月﹑即全面開關後，每月到訪日本的港人逾10萬人次。其中在2024年12月，到訪日本的港人旅客人次達到28.56萬，為開關後最多的1個月。其後數個月，因為假期因素，前往日本的港人人次出現波動，維持每月約20萬附近。

不過有日本漫畫家作出預測，於7月南海海槽將出現大地震，屆時日本將受到波及。有關說法在不同媒體上流傳，促使港人卻步，暫時告別「鄉下」。5月份訪日港人人次按年跌11.2%至19.3萬人次，至今年6月份，訪日港人人次按年大跌33%至大約16.7萬。

日本政府觀光局（JNTO）7月16日公布的2025年6月訪日人數。（JNTO）

讓人更加關注的地方，在於同月，包括來自中國﹑韓國以及新加坡等多個地區的訪日旅客，數目都有增加。其中來自中國的旅客達接近80萬人次，較2024年6月增加2成。數據亦顯示，上半年訪日旅客的來源地，只有香港是下跌。至於前往日本的港人旅客減少。

據觀光局分析港人減少前往當地，既因為學校假期因素，亦因為有社交媒體不斷傳播當地可能發生地震消息。

前往日本旅客數目減少，航空公司業務直接受到影響。《彭博》此前報道，據旅遊數據公司ForwardKeys的數據分析顯示。自4月份以來香港、台灣和韓國，飛往日本的機票預訂量有所下降。尤其是香港的預訂量，與去年同期相比平均下降了50%。此外包括7月5日在內的6月底至7月初的一周，預訂量更大幅下降83%。

港人暫別「鄉下」 香港快運業績大走樣

國泰在今年7月，公布6月份營運數據時，便指出旗下香港快運，因為運力主要部份的日本航線表現疲弱，導致6月份乘客運載率顯著下降，當月香港快運的客運載率按年下跌15.7個百分點至70.5%。上半年整體客運載率亦下跌6.2個百分點至78.9%。

（圖片來源：HKexpress）

從有關數據反映出到訪日本的港人旅客減少，對香港快運業務構成影響。在國泰中期業績內指出，香港快運的客運收益為30億元與去年相若，但是運載率卻較去年下跌收益率跌幅，更加達到21.6%至43.2仙。整體而言，香港快運在今年上半年，錄得除財務支出淨額及稅前虧損5.24億元，去年同期卻錄得6,600萬元溢利。

出現有關情況，國泰管理層在業績公告內指出，受到兩個原因影響。其中一個原因，是由於旅客受地震傳言影響，暫時避免前往日本等傳統熱門目的地。另一個原因是新增航線發展成熟需時。

國泰主席賀以禮。

國泰主席賀以禮在業績內報告，指出香港快運繼續面臨短期挑戰。不過他亦指出，前往日本的機票預訂有所回升，但尚未回復至正常水平。

賀以禮亦指出，香港快運已迅速擴展航線網絡，認為相關航線需時才可以發展成熟，但顧客初期反應熱烈。他又指出隨著香港快運持續發展﹑提高效率，以及進一步鞏固其基礎預期將會帶來盈利。

國泰行政總裁林紹波。

其後在記者會上，國泰行政總裁林紹波補充，隨著地震未有發生機票訂座已逐步回升。過去香港快運多依賴日本航線，佔比達到50%。不過香港快運旗下航線，已拓展至台灣﹑韓國，以及內地多個城市。通過多樣化站點減少日本單一航線的影響，又形容最壞時刻已過去。

其實香港快運去年在業務上亦有一定壓力。香港快運去年錄得虧損4億元，轉盈為虧。運載率按年下跌2.6個百分點至83.4%，收益率下跌22.8%至52.2仙，國泰在2024年業績內指出，受到有5架空中巴士 A320neo飛機，因普惠發動機問題而停飛，對飛機使用率及營運效率帶來影響，同時指出區內可運載量增加，短途市場票價迅速正常化，導致收益率壓力增加。

（香港快運提供）

翻查官方數據，去年港人到訪日本總人次達到268.35萬，平均每月到訪日本數目為22.36萬人次。而今年上半年前往當地港人數目為127.11萬人次，即平均每月為21.18萬人次。換言之每月平均前往日本港人數目，只是下跌約5.3%。

從國泰去年，以及今年上半年的業績報告，可以反映出香港快運面臨競爭壓力，並且仍在受到挑戰，同時新航線仍然需要一段時間，才可以帶來貢獻。

市場人士唔Like國泰業績 股價單日曾瀉一成

除卻香港快運業績大走樣外，其實市場人士，對國泰中期業績「並不收貨」。於8月6日中午公布業績後，當日午後股價曾下瀉1成。雖然國泰整體業績表現仍屬穩健，其中收益增加9.5%至543億元，股東應佔溢利則升1%至36.5億元，派息維持在20仙。不過要留意旗下國泰航空，縱使客運收益增加14%至342億元，以及運載率提高2.4個百分點至84.8%。可是受到市場上可載客量增加影響，收益率下跌12.3%至60.4仙。

另一點需要關注，就是國泰營業開支走勢。上半年整體營業開支增加10.4%，其中員工開支增加20.7%。另外兩項開支﹕即機上服務及乘客開支，以及著陸﹑停泊及航線開支。分別按年增加32%及22.9%。受到成本上揚影響，上半年未計非經常性項目的營業溢利錄得59.26億元，基本上與去年同期持平。

對於客運收益率下降，國泰顧客及商務總裁劉凱詩指出，不可以混淆票價與收益率，票價主要是受到供求關係影響。同時公司新增多條長途航線，以及加強原有航線的運力，如增加北美航線運力50%。由於長途航線收益率，是低於短途航線，同時過境客增加亦會影響收益率。她又指出東南亞地區，對北美航線需求仍然強勁，整體載客量已回升。加上客運是設有前艙及後艙，當商務客位等前艙需求增加，有助加強公司收益率。

三間大行看淡國泰 齊齊降評級

雖然國泰管理層落力解畫，但是證券業界似乎反應平平。包括滙豐﹑摩根大通及大和等3間券商，均降低國泰評級。

其中摩根大通指出國泰業績不及預期，主要原因，包括客運收益率，較去年同期大幅下降12%，及營運成本上升，以及市場競爭壓力加劇。同時指出國泰業績不及預期，與同業新加坡航空業績欠佳相呼應。

摩通又指出，雖然國泰現金流強勁，但是資本負債比率基本保持不變，派息比率略為下降，因此下調對國泰盈利預測，同時將評級由中性降至減持，目標價則由8.1元升至8.2元。

摩根大通又於報告內，比較兩間公司旗下廉價航空公司表現，並指出香港快運及新航旗下的酷航（Scoot）均面臨收益壓力，而且表現未達到市場預期，酷航的乘客收益下降幅度超過預期，上季度下降5%至每客公里0.61坡元，折合約37.3港仙。香港快運的乘客收益，按年下降了21.6%，降至每客公里43.2港仙。

摩根大通同時指出，區域市場機票價格快速回歸正常化，加劇兩家公司的收益壓力。而新開設的航線需要時間成熟，進一步增加低成本航空公司所面臨的挑戰。

至於滙豐則於報告內指出，長途航線收益率不及短途航線，以及轉機乘客在航班組合中增加，導致收益率被稀釋。因此預料在未來數年對國泰乘客收益率，造成結構性壓縮。

滙豐又預期在貿易緊張的不確定性，對需求帶來威脅。同時客運航班持續正常化，腹艙運力增加將壓低貨運費率，潛在需求疲弱及運力增加結合下，貨運收益至年底將會持續承壓。

滙豐將國泰2025至2027年經常性盈利下調，幅度介乎9%至12%。同時認為在乘客及貨運收益雙重壓縮下，國泰中期盈利上升空間受到限制。因此將國泰目標價由9.4元下調至8.9元，評級由持有降至減持。

此外大和表示將國泰評級，由持有降至跑輸大市，同時將目標價由10.5元降至9.5元。