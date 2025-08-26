白宮經濟顧問哈塞特稱政府將參考投資Intel方式　入股更多企業

美國政府落實入股晶片生產商Intel（英特爾），持股更可能增至15%。美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特在《CNBC》節目上表示，政府可能會仿效對Intel的股權投資模式，入股更多企業。



哈塞特指出此類交易，可能成為建立美國主權財富基金計劃的重要組成部分，又表示﹕「可以肯定的是，未來還會有更多交易，即便不在半導體行業，也會在其他領域展開。」

一塊Intel CPU（christian-wiediger@unsplash）

稱原為Intel提供90億美元補貼

但他同時強調，政府對Intel的投資屬於「非常特殊的個案」，指出這筆近90億美元的補貼資金原本是2022年《晶片法案》的組成部分。同時為有關舉措辯護，指出該筆資金將轉為股權形式，但政府不會獲得投票權也不會接管公司。

哈塞特表示﹕「過去聯邦政府一直向企業迅速撥付資金，但納稅人並未獲得任何回報」。