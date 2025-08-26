美股｜道指收市升135點　納指漲0.44%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）解僱聯儲局理事庫克（Lisa Cook），再次引發市場對聯儲局獨立性的憂慮。但市場對9月減息憧憬再次回升，加上Nvidia及禮來公司（Eli Lilly）帶動，道指周二（8月26日）至收市升135點。



圖為2025年5月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月27日

【04:25】Tesla及Nvidia漲逾1% 禮來飆近6%

道指收市報45,418.07點，升135.60點或0.30%；納指收報21,544.27點，漲94.98點或0.44%；標普500指數收報6,465.94點，升26.62點或0.41%。

重磅科技股方面，市場觀望Nvidia周三公佈的財報，該公司股價至收市升1.09%。另外，Tesla升1.50%；蘋果公司（Apple）升0.95%、Amazon漲0.34%。

禮來公司（Eli Lilly）股價上漲5.85%，此前該公司宣布其實驗性藥物可使糖尿病患者減重10.5%。

禮來：圖為2021年3月5日，位於新澤西州布蘭奇堡的禮來公司製藥廠。（Reuters）

【04:07】中概股指數升0.73% 蔚來汽車飆一成

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.73%。其中，阿里巴巴跌0.12%，蔚來汽車漲10.02%，小鵬汽車漲5.46%。

【04:15】美元指數下跌 現貨金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於98.22，跌0.21%。其中，美元兌日圓最新報147.43，跌0.23%。

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報3,390.60美元，升24.80(美元或0.74%。

【04:05】油價下跌逾2%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報63.25美元，跌1.55美元或2.39%。倫敦布蘭特期油收報67.22美元，跌1.58美元或2.30%。

【03:40】恒指夜期收報25,626點 高水101點

恒指夜市期指收報25,626點，升52點，較恒指收市25,524點，高水101點，成交12,937張。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

本港時間8月26日

【22:53】 納指及標指靠穩

道指最新報45,241點，跌41點或0.09%；納指最新報21,486點，升36點或0.17%；標普500指數現報6,440點，升1點或0.02%。

【22:39】油價回落逾0.8%

油價回落。紐約原油期貨現時每桶64.20美元，跌0.60美元或0.93%；倫敦布蘭特期油每桶報67.64美元，跌0.58美元或0.85%。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報110,439.73美元、24小時內約跌1.6%。