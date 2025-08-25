美股｜道指收市跌349點　納指跌0.22%

投資者對減息的樂觀情緒降溫，加上美股上周五（8月22日）大幅上揚後，周一（25日）出現回吐，其中道指至收市跌349點。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

【04:19】Tesla升近2% Nvidia漲1%

道指收市報45,282.47點，跌349.27點或0.32%；納指收報21,449.29點，跌47.24點或0.22%；標普500指數收報6,439.32點，跌27.59點或0.43%。

重磅科技股方面，市場觀望Nvidia周三公佈的財報，這家晶片巨頭的股價在至收市升1.03%，為升幅最大道指成份股。另外，Tesla升1.94%；蘋果公司（Apple）則跌0.26%、Amazon挫0.39%、微軟（Microsoft）跌0.59%。

其中，英特爾（Intel）跌1.01%，此前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 表示，政府將以89億美元收購這家晶片製造商9.9%的股份。

Tesla：圖為2025年3月27日，法國南特附近的特斯拉（Tesla）超級充電站顯示公司標誌。（Reuters）

【04:10】中概股指數升0.11%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.11%。其中，阿里巴巴升1.15%。

【04:07】油價約升逾1.5%

國際油價造好，紐約原油期貨每桶收報64.80美元，升1.14美元或1.79%。倫敦布蘭特期油收報68.80美元，漲1.07美元或1.58%。

【04:04】美元指數上升 現貨金價下跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於98.43，升0.73%。其中，美元兌日圓最新報147.80，升0.59%。

金價下跌 。現貨黃金每盎司最新報3,365.43美元，跌6.68美元或0.20%。

【03:40】恒指夜期收報25,711點 低水119點

恒指夜市期指收報25,711點，跌153點，較恒指收市25,829點，低水119點，成交19,854張。

本港時間8月25日

【22:48】3大指數個別發展

道指最新報45,413點，跌218點或0.48%；納指最新報21,513點，升17點或0.08%；標普500指數現報6,453點，跌36點或0.20%。

【22:46】油價漲逾1%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶64.67美元，升1.01美元或1.59%；倫敦布蘭特期油每桶報68.10美元，漲0.88美元或1.31%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報112,208.69美元、24小時內約跌2%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）