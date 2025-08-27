保誠上半年新業務利潤增12%　派息7.71美分　增加13%

保誠（2378）公布截至今年6月底止中期業績，新業務利潤12.6億元（美元‧下同），按年增加12%，中期派息7.71分，按年增加13%。



公司指出，上半年調整後稅前營業利潤16.4億元，增長6%。股東應佔利潤12.84億元，按年升9.7倍。

上半年，香港業務的新業務利潤增長16.38%至5.4億元，反映年度保費等值銷售額增長13.61%至10.85億元，同時由於繼續受惠於再定價措施，利潤率有所改善。

內地業務方面，中信保誠人壽的新業務利潤增長7.59%至1.56億元，年度保費等值銷售額則上升10.8%至3.59億元。

明年計劃斥5億元回購

公司又表示，就資本管理更新方面，從每年產生資本流量，轉為以總回報為導向。於20025年至2027年各年度，每股普通股息預期增長超逾10%。同時指出，於2026年及2027年分別進行5億元及6億元的股份回購。

保誠預期於2024年至2027年期間將回饋逾50億元予股東，其中包括上述回報和利用額外自由盈餘進行的現有20億元股份回購計劃。