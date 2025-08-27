美團次季經調整少賺89%　遠遜預期　指核心業務受非理性競爭影響

美團（3690）公佈截至6月底季度業績，期內經調整溢利錄得14.9億元人民幣（下同），按年減少89%，遜於98.5億元的市場預期。集團總收入918.4億元，按年增11.7%，較936.9億元的市場預期為低。



美團業績放榜前，全日收挫3.1%，報116.3港元。



受非理性競爭影響 核心本地業務經營溢利挫近八成

在公司核心本地商業業務中，分部收入按年增長7.7%至653億元。公司明言，受本季度開始的非理性競爭影響，經營溢利由152億元，按年下降75.6%至37億元。經營利潤率則由25.1%，下降19.4個百分點至5.7%。

公司解釋稱，經營溢利及經營利潤率的減少主要由於毛利率下降，以及由於為在激烈的競爭中提升用戶黏性並鞏固市場地位而不斷調整業務策略導致交易用戶激勵和推廣及廣告開支增加。

截至2025年6月30日，公司持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為1,017億元和694億元。

10月23日，美團無人機福田口岸航線啟航。（微信公眾號@美團無人機）

新業務經營虧損按年擴四成 指Keeta在港提升運營效率

新業務分部收入按年增長22.8%至265億元，分部經營虧損擴大43.1%至19億元，經營虧損率環比改善3.1個百分點至7.1%。第二季度，公司同時加快了Keeta的海外擴張步伐。

6月公司對「美团優選」進行戰略轉型，退出表現不佳的虧損區域，同時在核心區域繼續探索「次日達+自提」模式和社區零售新業態。小象超市保持強勁增長，在所有一線城市延長了小象超市的營業時間，以滿足夜間購物需求。未來計劃加快小象超市的擴張，逐步覆蓋國內所有一二線城市。

美團指，本季度，Keeta的訂單量和交易金額均實現強勁增長。在香港進一步鞏固了市場地位，同時持續提升運營效率。在沙特阿拉伯，截至7月底，Keeta已擴展至20個城市。