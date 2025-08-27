Canada Goose大股東貝恩據報擬沽貨　安踏等中資料成潛在買家

加拿大高檔羽絨品牌Canada Goose大股東貝恩資本，擬出售部分或全部股權。據外電報道，貝恩資本已接獲博裕、安宏資本對Canada Goose私有化口頭報價，對應估值涉約13.5億美元。其他潛在買家包括Canada Goose同行波司登 （3998） 、安踏 （2020） 及方源資本組成的財團。



Canada Goose（加拿大鵝）是一家加拿大冬季服裝公司，前身為Metro Sportswear，已有60多年歷史，受不少名人追捧。（GettyImages）

報道指，貝恩資本目前已收到多份收購要約，正觀望更多報價，一旦確定買家，預計盡職調查可於兩個月內完成，隨後簽署交易協議。報道並說，博裕、安宏資本的報價，是以Canada Goose過去12個月EBITDA的8倍作為估值。

Canada Goose於1957年成立，貝恩資本於2013年收購該公司，並於2017年推動其上市。截至今年3月底，貝恩資本持有約Canada Goose的60.5%股權。