康方曾瀉逾7%　折讓近半成配售新股籌35億元　主席夏瑜等股東減持

康方生物（9926）擬折讓近半成，配售2,355萬股新股，同時包括主席夏瑜等兩名股東減持。受到有關消息拖累，今早低開7.5%，低見145.2元。其後跌幅收窄，最新報152元，跌3.2%，成交額為15.36億元。



康方公布擬配售2,355萬股新股，佔擴大後股本2.56%；每股配售價149.54元，較周三（27日）收市價157元折讓4.75%，集資35.22億元，淨額34.93億元，其中，80%將用於全球及中國的創新研發管道、平台以及全球及中國基礎設施的建設、10%將用於現有已批准產品的商業化，及10%將用於一般企業用途。

夏瑜及李百勇合共減持300萬股

另外，主席、總裁兼首席執行官夏瑜及執行董事兼首席科學官李百勇將各配售150萬股現有股份，合共300萬股，佔現有已發行股份總數0.33%，每股配售價同為149.54元，套現4.49億元。

緊隨兩項配售完成後，夏瑜及其控制的公司持股由11.4%降至10.94%，李百勇及其控制的公司持股由5.65%降至5.34%，而承配人合共持股2.88%。